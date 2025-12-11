DEPI: Über 98 Prozent der in Deutschland produzierten Pellets zertifiziert
Seit 15 Jahren sorgt das Siegel ENplus für verlässliche Qualitätsstandards und problemloses Heizen mit Pellets. Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) zieht zum Ende des Jubiläumsjahres Bilanz: Mit - allein in Deutschland - 57 Produzenten, 169 Händlern, 23 Millionen gehandelten Tonnen ENplus-Pellets, über 2.000 geschulten Fachkräften sowie umfangreichen Informations- und Sicherheitsmaßnahmen ist das Siegel ein zentraler Treiber für Qualitätsstabilität, Sicherheit und Markttransparenz.
Im Jahr 2010 wurde mit ENplus ein Qualitätssiegel geschaffen, das das Heizen mit Pellets in Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus maßgeblich professionalisiert und standardisiert hat. Die Zertifizierung setzt hohe Maßstäbe an die Brennstoffeigenschaften, die Grenzwerte sind strenger als die der DIN-Norm. Die Einhaltung der Werte wird strikt überwacht und alle Zwischenschritte werden dokumentiert. ENplus bietet daher einen deutlichen Mehrwert für alle beteiligten Akteure entlang der Wertschöpfungskette - vom Produzenten, über den Händler bis zum geschulten Pelletfahrer. Sie alle profitieren von der gleichbleibend guten Pelletqualität und den zufriedenen Kunden. Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) nimmt das 15-jährige Jubiläum zum Anlass, um Bilanz zu ziehen: Mit 57 zertifizierten Produzenten und 169 Händlern hat sich das Zertifizierungssystem hierzulande mittlerweile fest etabliert. So sind nach eigenen Erhebungen über 98 Prozent der in Deutschland produzierten Holzpellets ENplus-zertifiziert. Das Zertifizierungsprogramm deckt nahezu den gesamten deutschen Markt ab. Seit seiner Einführung kann das Siegel rund 23 Millionen Tonnen gehandelte ENplus-Pellets verbuchen.
Ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg sind die Schulungen, die zertifizierte Betriebe in regelmäßigen Abständen absolvieren müssen: In den vergangenen 15 Jahren wurden über 1.000 Fahrer sowie über 1.000 Qualitätsmanager geschult. Diese Fachkräfte stellen die schonende und fachgerechte Lieferung sicher. Die Pelletqualität wird somit nicht durch falsche Handhabung beeinträchtigt. Die positive Wirkung zeigt sich deutlich auf Verbraucherseite, denn die Zahl der Kundenbeschwerden hat sich seit 2010 mehr als halbiert.
„Die Einnahmen der ENplus-Zertifizierung kommen der Branche direkt zugute, da sie in Marketing und Kommunikation zum Thema Heizen mit Pellets investiert werden. So veröffentlicht das DEPI beispielsweise, monatliche Preismeldungen und einen quartalsweise versendeten BranchenNewsletter, aber auch die offizielle Pelletproduktionsstatistik“, erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Zum Angebot des DEPI gehören sowohl umfangreiche Online-Schulungen und zielgruppenspezifische Informationsmaterialien als auch Tools wie der Heizkostenabrechner und der Energieausweisrechner. Außerdem ermöglicht ENplus Projekte in Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen.
Darüber hinaus gestatten die Einnahmen aus der Zertifizierung die fachliche Arbeit im Bereich Lagertechnik. Das DEPI fungiert als zentrale Instanz für technische Fragen der Branche und beantwortet zahlreiche Fach- und Verbraucheranfragen, häufig zu Themen der Lager- und Betriebssicherheit einschließlich der Prävention von CO-Fällen. Über 18.000 belüftende Lagerdeckel wurden in den Markt gebracht und mehr als 300.000 Sicherheitshinweis-Aufkleber für Pelletlager kostenfrei verteilt. Die Broschüre „Lagerung von Holzpellets - EN plus -konforme Lagerungssysteme“ gilt als Standardwerk für das SHK-Handwerk und Experten des Lagerbaus. Sie ist bereits in der sechsten Auflage mit insgesamt rund 60.000 Exemplaren erschienen. Ergänzt wird dies durch mehr als 20 praxisorientierte Formulare und Infoblätter für Zertifikatnehmer.
Die Vorteile von EN plus-Pellets auf einen Blick:
- Strikte Anforderungen an Rohstoffe
- Laufende Qualitätskontrolle während der Produktion
- Regelmäßige Laboruntersuchungen
- Hohe Anforderungen an Verladung und Verpackung
- Dokumentation und Überwachung der Lieferkette
- Lieferung durch geschulte Fahrer mit EN plus -Fahrzeugen
- Kompetente Ansprechpartner und Infomaterialien für Pelletkunden