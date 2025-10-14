Pentair JUNG PUMPEN: Dichtheits- und Funktionsprüfung - Grundkurs – Dichtheits- und Funktionsprüfung
TEILNAHMEVORAUSSETZUNG
Achtung: Bitte berücksichtigen Sie die Eingangsvoraussetzungen. Diese sind in der SüwVO Abw. NRW, Teil 2, §13 nachzulesen. Hier wird insbesondere auf die zugelassenen Berufsgruppen sowie die notwendige Berufserfahrung hingewiesen. Diese sind Grundlage für die Anerkennung der Sachkunde nach der Seminarteilnahme.
SCHWERPUNKT
Möglichkeiten/Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen kennenlernen. Erreichen der Sachkunde gemäß SüwVO Abw. NRW
SEMINARINHALTE
- Verantwortlichkeiten bei Grundstücksentwässerungsanlagen, Abwassersysteme, Rohrmaterialien, Dichtungssysteme alt und neu
- Anforderungen a.d. Sachkundigen gem. SüwVO Abw. NRW
- Zustandserfassung durch TV-Inspektion, Praxisbeispiele
- Gesetzliche Grundlagen, z.B. Wasserhaushaltsgesetz § 60 und 61, LWG § 61, SüwVO Abw. NRW, gesetzliche Grundlagen in anderen Bundesländern
- DIN-Normen und Regelwerke innerhalb und außerhalb von Gebäuden: Übersicht DIN-Normen, DIN-Normen für Dichtheitsprüfungen
- Dichtheitsprüfungen in Wasserschutzgebieten, Praxisbeispiele
- Rückstausicherung in der Gebäudeentwässerung / Einsatz von Hebeanlage, Pumpen und Hebeanlagen in Funktion
- Vorstellung von verschiedenen Sanierungstechniken Inlinerverfahren, Kurzliner-Technik, Flutungsverfahren, Neuverlegung
- Dichtheitsprüfung / Praxisvorführung
- Qualitätshandbuch - Funktionsprüfung privater Abwasseranlagen
- Grundlagen der Dichtheitsprüfungen, DIN-Normen und Regelwerke
- Zustandserfassung durch TV-Inspektion
- DIN EN Normen und Regelwerke, Schadensbeurteilung anhand von Praxisbeispielen, Bildreferenzkatalog, DIN 1986-30 und 100
- Dichtheitsprüfungen bei Kanalsanierungsverfahren
- Dokumentation der Dichtheitsprüfung
- Beispiele:
- Berechnungsbeispiel mit Ausfüllen eines Protokolls
- Kalkulation von Dichtheitsprüfungen
- Leistungstexte zu Dichtheitsprüfungen
- Theoretische und praktische Sachkundeprüfung, Abschluss mit Sachkundezertifikat
VIDEOS
ForumTalk #2: Dichheitsprüfung an erdverlegten Abwasserleitungen - Ingenieurbüro Günzel - Herr Günzel
ForumTalk #12: Sanierung von Abwasserleitungen - Planungsbüro Huber
ForumTalk #19: Dichtheitsprüfung - rechtsicher beraten! BRANDI Rechtsanwälte
Teaser Dichtheitsprüfung - Wollen Sie schon einmal vorab einen Blick auf die Inhalte des Seminars zur Dichtheitsprüfung werfen, dann empfehlen wir Ihnen dieses 5-minütige Video.
Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Flyer Dichtheits- und Funktionsprüfung.
HINWEIS
Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.
Anerkennungsumfang: 11 Fortbildungspunkte
Seminar-.Nr. 64488 - Seminardatum: 27.02.-02.03.2023
Seminar-.Nr. 64489 - Seminardatum: 12.-15.06.2023
Seminar-.Nr. 64490 - Seminardatum: 06.-09.11.2023
Seminarinformationen
Termine
03.11.202509:00 bis 16:00 Uhr Jetzt anmelden
04.11.202509:00 bis 16:00 Uhr
05.11.202509:00 bis 16:00 Uhr
06.11.202509:00 bis 16:00 Uhr
, Steinhagen
Referenten
Wilfried Günzel, Dipl.-Ing. (Ingenieurbüro Günzel)
Uwe-Christian Huber, Geschäftsleitung (Uwe Huber Planungsbüro für Kanaltechnik GmbH)
Manuel Müller, Key-Account-Manager (Rothenberger Werkzeuge GmbH)
Bert Schumacher, Dipl.-Ing. (Bezirksregierung Detmold)
Seminarkosten
Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 1100,00 € zzgl. MwSt..
Teilnehmerzahl
15 Teilnehmer
Übernachtung
Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.
Branche
Architekten,
Installateure (SHK),
Kanalsanierer,
Mitarbeiter von Kommunen,
Planer,
Tiefbauer,
Wohnungsbaugesellschaften
Dokumente
Themenplan DHP-Grundkurs