Am 03.11.2025 - 06.11.2025 in Steinhagen

TEILNAHMEVORAUSSETZUNG

Achtung: Bitte berücksichtigen Sie die Eingangsvoraussetzungen. Diese sind in der SüwVO Abw. NRW, Teil 2, §13 nachzulesen. Hier wird insbesondere auf die zugelassenen Berufsgruppen sowie die notwendige Berufserfahrung hingewiesen. Diese sind Grundlage für die Anerkennung der Sachkunde nach der Seminarteilnahme.

SCHWERPUNKT

Möglichkeiten/Potenziale bei Sanierung und Erneuerung defekter Grundleitungen kennenlernen. Erreichen der Sachkunde gemäß SüwVO Abw. NRW

SEMINARINHALTE

Verantwortlichkeiten bei Grundstücksentwässerungsanlagen, Abwassersysteme, Rohrmaterialien, Dichtungssysteme alt und neu

Anforderungen a.d. Sachkundigen gem. SüwVO Abw. NRW

Zustandserfassung durch TV-Inspektion, Praxisbeispiele

Gesetzliche Grundlagen, z.B. Wasserhaushaltsgesetz § 60 und 61, LWG § 61, SüwVO Abw. NRW, gesetzliche Grundlagen in anderen Bundesländern

DIN-Normen und Regelwerke innerhalb und außerhalb von Gebäuden: Übersicht DIN-Normen, DIN-Normen für Dichtheitsprüfungen

Dichtheitsprüfungen in Wasserschutzgebieten, Praxisbeispiele

Rückstausicherung in der Gebäudeentwässerung / Einsatz von Hebeanlage, Pumpen und Hebeanlagen in Funktion

Vorstellung von verschiedenen Sanierungstechniken Inlinerverfahren, Kurzliner-Technik, Flutungsverfahren, Neuverlegung

Dichtheitsprüfung / Praxisvorführung

Qualitätshandbuch - Funktionsprüfung privater Abwasseranlagen

Grundlagen der Dichtheitsprüfungen, DIN-Normen und Regelwerke

Zustandserfassung durch TV-Inspektion

DIN EN Normen und Regelwerke, Schadensbeurteilung anhand von Praxisbeispielen, Bildreferenzkatalog, DIN 1986-30 und 100

Dichtheitsprüfungen bei Kanalsanierungsverfahren

Dokumentation der Dichtheitsprüfung

Beispiele:

- Berechnungsbeispiel mit Ausfüllen eines Protokolls

- Kalkulation von Dichtheitsprüfungen

- Leistungstexte zu Dichtheitsprüfungen

Theoretische und praktische Sachkundeprüfung, Abschluss mit Sachkundezertifikat

HINWEIS

Dieses Seminar ist als Fortbildungsveranstaltung von der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt worden.

Anerkennungsumfang: 11 Fortbildungspunkte

Seminarinformationen

Termine

03.11.202509:00 bis 16:00 Uhr Jetzt anmelden

04.11.202509:00 bis 16:00 Uhr

05.11.202509:00 bis 16:00 Uhr

06.11.202509:00 bis 16:00 Uhr

, Steinhagen

Referenten

Wilfried Günzel, Dipl.-Ing. (Ingenieurbüro Günzel)

Uwe-Christian Huber, Geschäftsleitung (Uwe Huber Planungsbüro für Kanaltechnik GmbH)

Manuel Müller, Key-Account-Manager (Rothenberger Werkzeuge GmbH)

Bert Schumacher, Dipl.-Ing. (Bezirksregierung Detmold)

Seminarkosten

Die Seminarkosten pro Teilnehmer betragen 1100,00 € zzgl. MwSt..

Teilnehmerzahl

15 Teilnehmer

Übernachtung

Gern können Sie auf ein günstiges Hotelkontingent in der näheren Umgebung zurückgreifen. Sprechen Sie uns hierzu gern an.

Branche

Architekten,

Installateure (SHK),

Kanalsanierer,

Mitarbeiter von Kommunen,

Planer,

Tiefbauer,

Wohnungsbaugesellschaften

Dokumente

Themenplan DHP-Grundkurs