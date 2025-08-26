26.08.2025  Pressemeldung Alle News von GARANT

Regionale Stammtische: GARANT Bad + Haus lädt Partner ein

Aktuelle Brancheneinblicke, spannende Produktvorstellungen und viel Raum für persönlichen Austausch: Der SHK-Verband GARANT Bad + Haus lädt seine Mitglieder zum regionalen SHK-Handwerkertreffen 2025 ein.

Kompaktes Format, lokaler Treffpunkt, entspannte Atmosphäre – so ziehen die SHK-Fachbetriebe des Verbands bei geringem Aufwand einen großen Nutzen aus der Veranstaltung. Dabei bieten gemütliche Restaurants den entsprechenden Rahmen für einen lockeren Austausch zwischen Branchenexperten, Industriepartnern und SHK-Fachhandwerkern.

Neben Diskussion und Erfahrungsaustausch steht vor allem die Frage nach der Zukunft der Branche im Raum. Dazu bringt GARANT Bad + Haus verschiedene Fragen und Themen als Impulse für den gemeinsamen Austausch mit: Muss Sanitär zukünftig anders gedacht werden? Braucht es mehr Emotionalität im Verkauf? Ist Infrarot der Trend für den Herbst? Und vor allem: Was erwartet die SHK-Branche im kommenden Jahr?

Kurze Impulsvorträge leiten die Stammtische ein, beim anschließenden gemeinsamen Abendessen bietet sich den Teilnehmenden dann die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen sowie Branchenexperten ins Gespräch zu kommen.

Der Verband veranstaltet insgesamt drei regionale Stammtische:

  • Stammtisch „Mitte“, 28. August 2025 in Coesfeld
  • Stammtisch „Nord“, 04. September 2025 in Buchholz in der Nordheide
  • Stammtisch „Süd“, 11. September 2025 in Neu-Isenburg
GARANT Marketing GmbH
GARANT Marketing GmbH
BAD + HAUS
Hauptstraße 143
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon:  05242 - 409-165
www.garant-gruppe.de/unsere-verbaende/bad-haus/
Anzeigen
STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH
KWC Aquarotter GmbH
Fröling Standort München
HÜPPE GmbH
PRIMAGAS Energie GmbH

DESTATIS:

22.08.2025

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 2025
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.08.2025

Staatsdefizit sinkt im 1. Halbjahr 2025 auf 28,9 Milliarden Euro
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.08.2025

Erwerbstätigkeit im 2. Quartal 2025 nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung