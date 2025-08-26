Aktuelle Brancheneinblicke, spannende Produktvorstellungen und viel Raum für persönlichen Austausch: Der SHK-Verband GARANT Bad + Haus lädt seine Mitglieder zum regionalen SHK-Handwerkertreffen 2025 ein.

Kompaktes Format, lokaler Treffpunkt, entspannte Atmosphäre – so ziehen die SHK-Fachbetriebe des Verbands bei geringem Aufwand einen großen Nutzen aus der Veranstaltung. Dabei bieten gemütliche Restaurants den entsprechenden Rahmen für einen lockeren Austausch zwischen Branchenexperten, Industriepartnern und SHK-Fachhandwerkern.

Neben Diskussion und Erfahrungsaustausch steht vor allem die Frage nach der Zukunft der Branche im Raum. Dazu bringt GARANT Bad + Haus verschiedene Fragen und Themen als Impulse für den gemeinsamen Austausch mit: Muss Sanitär zukünftig anders gedacht werden? Braucht es mehr Emotionalität im Verkauf? Ist Infrarot der Trend für den Herbst? Und vor allem: Was erwartet die SHK-Branche im kommenden Jahr?

Kurze Impulsvorträge leiten die Stammtische ein, beim anschließenden gemeinsamen Abendessen bietet sich den Teilnehmenden dann die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen sowie Branchenexperten ins Gespräch zu kommen.

Der Verband veranstaltet insgesamt drei regionale Stammtische: