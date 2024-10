Mit neuen, aktuellen Schwerpunkten hat Mitsubishi Electric, Living Environment Systems sein Trainingsprogramm 2024/2025 für die Klima- und Lüftungstechnik vorgestellt. Im Fokus stehen Umgang und Nutzung natürlicher Kältemittel, sowie die Planung von Anlagen, die natürliche Kältemittel verwenden. Wichtig zu wissen: Laut gesetzlicher Vorschriften ist die Verlängerung von Hygienezertifizierungen durch Auffrischungskurse nach VDI 6022 in diesem Jahr abgelaufen. Deswegen bietet das neue Trainingsprogramm entsprechende Zertifizierungskurse. Neben den fachlich geprägten Branchenthemen wird das Angebot auch durch Persönlichkeitstrainings und z. B. die Möglichkeiten der Mitarbeitergewinnung durch Social-Media-Kanäle und die Perspektiven von KI-Tools vorgestellt.

Die Basis des neuen Trainingsprogramms bilden praxisnahe Technikschulungen für Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis an den umfassenden Systemlösungen des Ratinger Unternehmens zur Klimatisierung und Lüftung. Hier stehen insbesondere die neuen Gerätegenerationen mit ihren Möglichkeiten im Vordergrund. Anschaulich werden Lösungskonzepte für den Praxisalltag dargestellt und wertvolle Hinweise für die Planung und Installation der Anlagen gegeben. Dazu zählen auch die verschiedenen Regelungskonzepte und die sichere Handhabung sowie Einrichtung der Steuerungskomponenten inklusive des Umgangs mit der jeweiligen Software. Sämtliche Veranstaltungen werden zum Teil online oder in Präsenz an zehn unterschiedlichen Standorten in Deutschland angeboten.

In separaten Planungstrainings wird das erforderliche Fachwissen vermittelt, um Projekte mit A2L Kältemitteln zum Einsatz in Personenaufenthaltsbereichen oder Maschinenräumen erfolgreich umzusetzen. Gleichzeitig werden die Kenntnisse über den Umgang, die Planung und Installation von Wärmepumpen mit den natürlichen Kältemitteln R290 und R744 in den Veranstaltungen vertieft.

Für alle Branchenteilnehmer, die vor 01.01.2018 Hygieneschulungen gemäß VDI 6022 absolviert haben, stehen jetzt neue Trainings an, denn die Verlängerung durch Auffrischungskurse ist nun abgelaufen. Im neuen Trainingsprogramm sind nicht nur Hygieneschulungen nach Kategorie A und B für Lüftungsanlagen enthalten, sondern erstmals auch Hygieneschulungen nach VDI 6023 in den Kategorien A und B für Trinkwasseranlagen. Der Hintergrund: Wer sich mit Planung, Ausführung, Betrieb und Instandhaltung von Trinkwasseranlagen befasst, kommt zwangsläufig mit der VDI-Richtlinie 6023 in Berührung, die entsprechende Hygienestandards regelt. In Kategorie A erhalten in erster Linie Ingenieure, Meister und Techniker das notwendige Wissen. Die Schulung und Zertifizierung nach Kategorie B richtet sich vor allen Dingen an Servicetechniker, Fachmonteure sowie Bedienpersonal.

Ergänzt wird das umfangreiche Trainingsprogramm durch Veranstaltungen rund um juristische Aspekte in der täglichen Praxis. Dazu zählen ebenso Kurse zum Vertragsrecht im Endkundengeschäft wie Details zu Grundlagen der Verdingungsordnung Bau (VOB). Auf den neuesten Stand können sich die Teilnehmenden beim Onlinetraining zur staatlichen Förderung von Luft/Luft-Wärmepumpen bringen lassen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, sie führen, motivieren und sich in kritischen Situationen souverän durchsetzen - in den Persönlichkeitstrainings dreht sich alles um effektive Instrumente zwischenmenschlicher Kommunikation. Insbesondere die Mitarbeitergewinnung mit den neuen Möglichkeiten, die KI-Tools und Social Media-Kanäle bieten, steht bei einem weiteren Training im Mittelpunkt.

Das gesamte Trainingsprogramm mit allen Informationen ist unter www.mitsubishi-les.de im Menüpunkt „Wissen/Schulungen“ zu finden. Hier ist auch eine einfache Onlineanmeldung zu allen Trainings in vier Schritten möglich. Darüber hinaus kann eine Anmeldung auch per Mail unter les-training(at)meg.mee.com erfolgen. Wer regelmäßig Neuigkeiten zu den Trainings des Herstellers erfahren möchte, kann sich unter user.mitsubishi-les.com/de/registrierung für den monatlichen Trainings-Newsletter anmelden.