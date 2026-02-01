Presswerkzeug und Zubehör jetzt ganz einfach beim Hersteller online bestellen. Unter prax-tools.de finden Handwerker alles, was sie für die Rohrverpressung brauchen und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis. Bildnachweis: prax®

Mit prax® betritt ab dem 02.02.2026 eine neue Herstellermarke den SHK-Markt, die konsequent von Anwenderperspektive aus gedacht ist. Schnell und unkompliziert können Handwerker Presswerkzeuge und Zubehör in 1-A-Qualität online unter prax-tools.de bestellen. Dabei setzt die Marke auch auf persönlichen Support in Echtzeit. Das Ziel: Installateure und Handwerker genau dort unterstützen, wo auf der Baustelle Zeit, Orientierung und verlässliche Antworten fehlen.

Direkte Antworten statt Warten

Im Arbeitsalltag zählt jede Minute. Verzögerungen auf der Baustelle sorgen oftmals für Verspätungen, auch bei nachfolgenden Projekten, da es gilt Lösungen zu finden. Jeder Handwerker kennt ähnliche Situationen: Auf der Baustelle vor Ort passt eine Pressbacke nicht wie erwartet zum Rohrsystem, der Kunde wartet ungeduldig und der nächste Termin steht an. Statt klarer Antworten beginnt oft die Suche: Datenblätter, Hotlines, Rückfragen beim Großhandel. Zeit geht verloren, Unsicherheit bleibt. Genau hier setzt prax® mit seinem Online-Shop an: professionelles Werkzeug und direkter Kontakt zum Hersteller, der sein Werkzeug kennt und schnell weiterhelfen kann. „Unser Shop ist nicht nur eine Verkaufsplattform“, sagt Luigi Salvatore, Projektverantwortlicher bei prax®. „Er ist ein digitaler Ansprechpartner, der Handwerkern einen echten Mehrwert für ihre Arbeit bietet. Unsere Mission ist klar: Als Hersteller sind wir ganz bewusst näher als jeder anderer Anbieter am Kunden. Unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass genau diese Nähe von den Anwendern ausdrücklich gewünscht wird.“

Digitale Unterstützung – aber persönlich

Im Online-Shop steht mit dem Chatbot „Frag-den-Daniel“ ein Tool für schnelle Antworten bereit, wenn im Arbeitsalltag eine Frage auftaucht. Ob es um das passende Werkzeug, die richtige Pressbacke oder die Kompatibilität mit vorhandenen Systemen geht: Oft reicht eine kurze Anfrage, um direkt weiterarbeiten zu können. „Wir haben den Chatbot mit unserem Wissen aus über 25 Jahren Berufserfahrung als Installateur und Hersteller von Presswerkzeugen gefüttert“, erklärt Daniel Gröger, Produktmanager bei prax® und Namensgeber des Chatbots. Reicht die Antwort im Chatbot nicht aus, kann unkompliziert ein kurzer Teams-Call mit einem prax®-Mitarbeiter vereinbart werden, der die Situation auf der Baustelle sofort versteht. Der Online-Shop führt mittels einer klaren, SHK-orientierten Navigation schnell zu Pressmaschinen, Pressbacken, Rohrhaspeln und Zubehör. Transparente Informationen zu Produkten, Einsatzbereichen, Kompatibilität und passendem Zubehör sorgen dafür, dass Anwender genau das finden, was sie wirklich brauchen – ohne lange Suche und Umwege.

Werkzeuge, die den Arbeitsalltag erleichtern

Die Produkte von prax® sind konsequent für den Einsatz auf der Baustelle entwickelt. Im Mittelpunkt stehen akkubetriebene Pressmaschinen, die den Anforderungen von Installateuren im täglichen Einsatz gerecht werden. Sie sind spürbar leichter als viele vergleichbare Produkte am Markt, aber dennoch robust und langlebig. Das macht sich vor allem bei längeren Einsätzen, Arbeiten über Kopf oder auf engem Raum bemerkbar.

Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis

Statt maximale Komplexität verfolgt die Marke einen pragmatischen Ansatz. prax® positioniert seine Pressmaschinen bewusst als Werkzeuge mit einem sehr starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Installateure erhalten zuverlässige, langlebige Technik, ohne für Funktionen zu bezahlen, die im Alltag auf der Baustelle nicht zum Einsatz kommen. Dadurch entsteht ein ausgewogenes Verhältnis aus Funktion, Qualität und Peis.