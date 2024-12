Ariston Group, weltweit führender Anbieter für nachhaltigen Wärmekomfort, gibt bekannt, dass ihre globalen Marken Wolf und Elco in wichtigen deutschen Umfragen jeweils einen Spitzenplatz erreichten.

Wolf ist ein deutscher Raumklimaexperte, der in enger Partnerschaft mit dem Fachhandwerk hochwertige Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungslösungen anbietet. In diesem Jahr wurde Wolf als bester Heiztechnik- und Wärmepumpenhersteller zum vierten Mal in Folge mit dem Goldsiegel „Service-Champions 2024“ in Deutschlands größter Service-Umfrage für Privatkunden ausgezeichnet. Nach einer Top-Platzierung für die Luft/Wasser-Wärmepumpe CHA-10/400V bei Stiftung Warentest ist diese Auszeichnung eine Bestätigung für den exzellenten Kundenservice der Marke, der auf ein flächendeckendes Netz qualifizierter Servicetechniker und einen schnellen, effektiven und kompetenten Support vor Ort und digital setzt.

Elco zählt zu den führenden Anbietern für innovative und hochwertige Heizungslösungen. Das Unternehmen erfüllt die anspruchsvollsten Verbraucherbedürfnisse und überzeugt dabei durch einen erstklassigen Service über den gesamten Lebenszyklus seiner Produkte und Systeme hinweg. Elco hat in diesem Jahr gleich zwei bedeutende Auszeichnungen erhalten. Das Unternehmen wurde mit dem Goldsiegel „Produkt-Champions 2024“ ausgezeichnet und gehört damit zu den 200 Unternehmen, die sich durch außergewöhnliche Kundenzufriedenheit und Begeisterung für ihre Produkte auszeichnen. Außerdem erhielt Elco das Siegel „Höchste Produkt-Qualität 2024“, das die überdurchschnittlichen Qualitätsstandards seiner Produkte bestätigt.

„Ariston Group setzt sich dafür ein, die Energiewende im Gebäudesektor mit ihrem einzigartigen Portfolio an erneuerbaren und hocheffizienten Lösungen voranzutreiben, unterstützt von erstklassigen Dienstleistungen. Deutschland ist unser größter Markt und das Vertrauen unserer Kunden ehrt uns sehr. Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, unsere Wertversprechen zu halten, während wir die Bedürfnisse unserer Kunden früh erkennen und unterstützen“, kommentierte Thomas Kneip, Executive Vice President Nord- und Mitteleuropa bei Ariston Group.