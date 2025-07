Um die volle Leistungsfähigkeit eines zentralen Komfort-Lüftungssystems von Zehnder zu erhalten, sollte es regelmäßig gereinigt werden. Neben der alle zwei Jahre anstehenden Wartung des Lüftungssystems durch einen Fachmann empfiehlt der Raumklimaspezialist, alle acht bis zehn Jahre eine professionelle Reinigung des Luftverteilsystems durchführen zu lassen. Dies erhöht nicht nur die Lebensdauer und Energieeffizienz des Komfort-Lüftungssystems, sondern garantiert auch eine stets gesunde Raumluft ohne Infektions- und Allergierisiken oder störende Gerüche. Mit modernster Technik entfernt das erfahrene Zehnder Service-Team – auch nach Brand- oder Wasserschäden – zuverlässig alle Ablagerungen im Luftverteilsystem und sichert damit die stets optimale Luftqualität.

Das breite Portfolio an Lüftungslösungen des Raumklimaspezialisten Zehnder sorgt verlässlich und hygienisch für frische Luft und gesundes Raumklima. Doch wie bei allen technischen Geräten muss auch ein Komfort-Lüftungssystem regelmäßig gepflegt und gewartet werden. Neben der Gerätewartung und dem regelmäßigem Filterwechsel ist nach längerer Betriebsdauer eine grundlegende Reinigung des Luftverteilsystems sinnvoll. So empfiehlt Zehnder, das Luftverteilsystem spätestens nach acht bis zehn Jahren vom Fachmann auf Verschmutzung überprüfen und gegebenenfalls professionell reinigen zu lassen. Durch eine regelmäßige Reinigung profitieren Nutzer von zahlreichen Vorteilen – allen voran einer verlängerten Lebensdauer sowie einem energieeffizienten Betrieb des Lüftungsgeräts. Darüber hinaus werden so aber auch ein reduziertes Infektions- und Allergierisiko, verbesserte Feuchtigkeitsregulierung in Bad und Küche sowie eine optimale Raumluftqualität sichergestellt.

Ausgestattet mit einem breiten Repertoire an spezieller Ausrüstung, wie z.B. Rohrkameras, Absaugeinheiten (hier im Bild) und motorbetriebenen Bürsten, garantieren die Reinigungsprofis des Zehnder Service-Teams eine effiziente Beseitigung aller Ablagerungen und Verunreinigungen. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Mit einem Team aus geschulten und praxiserfahrenen Servicetechnikern steht Zehnder deutschlandweit sowie in Luxemburg allen Besitzern von Zehnder Komfort-Lüftungssystemen hilfreich zur Seite. Ausgestattet mit einem breiten Repertoire an spezieller Ausrüstung, wie z.B. Rohrkameras, Absaugeinheiten und motorbetriebenen Bürsten garantiert das Zehnder Service-Team eine effektive Beseitigung aller Ablagerungen und Verunreinigungen.

Dafür führen die Zehnder Servicetechniker vorab zuerst eine detaillierte Videoinspektion der Lüftungsrohre durch, bei der sie den Zustand des Luftverteilsystems auf potenzielle Verschmutzungen bewerten und dokumentieren. Danach wird zum Schutz der Räumlichkeiten die leistungsstarke Absaugeinheit mit zweistufigem Filtersystem angeschlossen, mit dem die gelösten Partikel direkt abgesaugt werden können. Anschließend befreit eine motorbetriebene Spezialbürste die Zu- und Abluftleitungen effizient von Staub und Schmutz. Zusätzlich werden Luftdurchlässe, Ventile bzw. Design-Abdeckgitter und Luftmengendrosseln einer gründlichen Reinigung unterzogen und schließlich auch das Komfort-Lüftungsgerät von innen gesäubert und mit neuen Filtern ausgestattet. Einzelne Komponenten wie Wärme- oder Enthalpietauscher, Sensoren und Ventilatoren werden dabei fachgerecht gereinigt. Nach abschließender Qualitätskontrolle erhält der Kunde eine ausführliche Dokumentation inklusive Fotobelegen.

Bei der ergänzenden professionellen Reinigung des Komfort-Lüftungsgeräts werden auch einzelne Komponenten wie Wärme- oder Enthalpietauscher, Sensoren und Ventilatoren fachgerecht gereinigt und gewartet. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Mehr Informationen zur professionellen Reinigung von Zehnder Luftverteilsystemen sowie weiteren Zehnder Servicedienstleistungen sind unter folgendem Link verfügbar: https://www.zehnder-systems.de/de/service/systemreinigung