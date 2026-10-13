Das erwartet Sie in der Online Session

Fokus der Session

Bodengleiche Duschen sind längst mehr als ein Designtrend – sie stehen für Komfort, Barrierefreiheit und zukunftssichere Badplanung. Doch gerade bei Entwässerung, Abdichtung und normgerechter Ausführung lauern zahlreiche Planungs- und Ausführungsfehler. In dieser Online-Veranstaltung zeigen wir, worauf es bei der Planung und Umsetzung moderner Komfortbäder ankommt.

Erfahren Sie, wie bodengleiche Duschen passend zu Nutzung, Aufbauhöhen und baulichen Anforderungen geplant werden, welche Lösungen sich für Barrierefreiheit und komfortable Nutzung bewährt haben, worauf es bei der normgerechten Verbundabdichtung nach DIN 18534 ankommt und wie typische Planungs- und Ausführungsfehler vermieden werden können. Zu den Themen dieser Session gehören:

Auswahl des Ablaufsystems abhängig von Nutzung und Aufbauhöhen

Schall- und Brandschutzlösungen bei niedrigen Bodenkonstruktionen

Normative Hinweise zum Thema Verbundabdichtung nach DIN 18534

Design- und Farbkonzepte im Bereich bodengleicher Duschen

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Plattform "Wir lieben Bau"

Kostenfreie Veranstaltungen

Akkreditiert bei den Architekten- und Ingenieurskammern

Dallmer ist Partner der Online-Lernplattform Wir lieben Bau. Über diese Plattform bieten wir kostenfreie Online-Fortbildungen an, die bei den Architekten- und Ingenieurkammern akkreditiert sind.



Ihr Referent

Architektenberater Ralph Wagner bringt mit Studium an der TU Dortmund langjährige Erfahrung aus Planung und Industrie mit. Nach 15 Jahren Tätigkeit als planender Architekt ist er seit 20 Jahren als beratender Architekt in der Industrie tätig.

Mit seinem umfassenden Fachwissen und seinem Blick für praxisgerechte Lösungen vermittelt er fundierte Inhalte rund um Planung, Konstruktion und Ausführung und unterstützt Sie dabei, architektonische Anforderungen sicher und effizient umzusetzen.