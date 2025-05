Initiative „CoolSpots“ fördert kühle Orte der Begegnung und des Miteinanders

Bosch spendet Klimaanlage samt fachgerechter Installation vor Ort

Vorschläge für gemeinnützige Räume bis 18. Juli 2025 einreichen

Mit der Initiative „CoolSpots“ möchte Bosch Home Comfort einen Beitrag zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit in Zeiten zunehmender Sommerhitze leisten. Im Rahmen der Initiative werden Orte mit sozialem Mehrwert gesucht – wie zum Beispiel Vereinsräume, Nachbarschaftstreffs oder Kitaräume. Diese Orte werden kostenlos mit moderner Klimatechnik ausgestattet, um danach zu gemeinschaftlichen, kühlen Orten des Rückzugs oder der Aktivität zu werden. Eine von Bosch eingesetzte Jury bewertet die Einreichungen.

Gemeinschaft erleben – gut gekühlt mit Split-Klimageräten von Bosch

Mit „CoolSpots“ unterstützt Bosch Home Comfort Orte in Deutschland, die im heißen Sommer eine angenehme Umgebung für gemeinsame Aktivitäten und Entspannung bieten möchten. Die Voraussetzung für die Bewerbungen: Der Ort soll einen gemeinschaftlichen Mehrwert bieten und technisch für den Einbau geeignet sein. Die Details dazu sind auf der Aktionswebseite einsehbar. Die Installation übernehmen zertifizierte Bosch-Fachpartner vor Ort kostenlos. Der Jury des Wettbewerbs gehören neben Produktexperten für Klimageräte auch die Bürgermeisterin der Stadt Wernau Christiane Krieger sowie Tino Hirsch, Leiter Vertrieb Bosch Home Comfort, an. Im Rahmen der Aktion CoolSpots werden Vorschläge gesucht, bei denen gemeinschaftliche Räume von privaten Initiativen, Vereinen, gemeinnützigen Organisationen und kommunalen Einrichtungen klimatisiert werden.

Klimatechnik für mehr Lebensqualität

Die förderfähige Bosch Neuheit Climate 7000 M bietet genau das, was gemeinschaftlich genutzte Räume im Sommer brauchen: verlässliche Kühlung, eine geringe Betriebslautstärke und flexible Einbaumöglichkeiten – ideal für Orte, an denen Menschen zusammenkommen, um zu entspannen oder aktiv zu werden. Dank smarter Steuerung per App und integriertem Luftentfeuchter sorgen sie nicht nur für angenehme Temperaturen, sondern auch für ein besseres Raumklima. „Mit den ,CoolSpots’ wollen wir an heißen Sommertagen Orte stärken, an denen Menschen zusammenkommen – unabhängig vom Wetter“, erklärt Meike Gaida, Produktmanagerin für Klimageräte bei Bosch Home Comfort. „Mit der Aktion zeigt Bosch, wie moderne Technik und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.“

Jetzt „CoolSpots“ vorschlagen und einen gut gekühlten Sommer erleben

Ob Sporttreff, Jugendclub oder der Gemeinschaftsraum im Seniorenheim – Bewerbungen bei der Initiative „CoolSpots“ können ab sofort bis zum 18. Juli 2025 online eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zur Initiative, zur Technik und zur Teilnahme unter: www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/beratung-und-kauf/bosch-aktionen/cool-spot/