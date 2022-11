Das Bad hat Bette in einer reduzierten japanischen Ästhetik realisiert, die von hellem Fichtenholz, weiß glasiertem Titan-Stahl und Rauchglas geprägt ist. Schwarze Armaturen und Accessoires sorgen für spannende Farbkontraste. Im Zusammenspiel mit Tageslicht und den ausgewogenen Symmetrien der Badelemente BetteComodo und BetteUltra entsteht ein atmosphärisch dichtes Bad-Erlebnis, das harmonisch, warm und freundlich wirkt und ein natürliches Lebensgefühl kultiviert.

Ein charakterstarkes Detail ist die Fassade des Pavillons aus schwarzgebranntem Holz in traditioneller Suyaki-Technik, mit der in Japan Häuser konserviert werden. Die auch „Alligatorhaut“ genannte, verkohlte Rußschicht ist robust, wasserabweisend, feuerhemmend, UV-beständig und farblanglebig – ganz so wie die hochwertige BetteGlasur, die Badewanne, Duschfläche und Waschtisch glatt und glänzend umschmeichelt. Zu sehen im Showroom von Bette am Unternehmenssitz in Delbrück.