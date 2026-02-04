Auf der Nürnberger Fachmesse IFH Intherm zeigt Meltem vom 14. bis 17. April 2026 in Halle 5, Stand 5.210 die Welt der Komfortlüftung rund um energieeffizienten Luftaustausch und gesundes Raumklima. Einbauvarianten für Sanierung und Neubau, aber natürlich auch die Geräte und umfangreiches Zubehör werden dort praxisnah für Architekten, Planer sowie das Fachhandwerk präsentiert.

Im Fokus des Messeauftritts stehen sowohl die Luftführung innerhalb der Geräte als auch die bauliche Verlegung der Luftleitungen. Vorgestellt werden unter anderem Installationsvarianten für die klassische Leitungsführung sowie die alternative Verlegung der Luftkanäle in der Außendämmung.

Eine auf dem Stand zentral platzierte virtuelle 3D-Darstellung zeigt animiert die Luftführung innerhalb der Geräte. Der Weg der Luft und die Funktionsweise der Geräte lassen sich damit anschaulich verfolgen. Unterstützt wird dies durch Grundrisse und realitätsnahe Darstellungen.

Zu entdecken gibt es neben der Meltem Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung auch die neue Einzelentlüftung SimplAir-EC mit ihren vielseitigen Einsatzbereichen und flexiblen Installationsmöglichkeiten. Abgerundet wird die Präsentation durch die Fassadenabschlüsse in Sonderfarben, die eine hohe gestalterische Freiheit bieten.

Interessenten können sich außerdem über die Serviceleistungen und Kundenvorteile informieren, wie etwa die Planungsunterstützung und den After-Sales-Service. Zum Planungsservice zählt auch die unverbindliche Erarbeitung eines individuellen Lüftungsentwurfs inklusive Kosten für die Geschäftskunden und Fachfirmen. Natürlich wird auch während der Messe die persönliche Beratung großgeschrieben. Das Meltem-Team steht für sämtliche Fragen rund um energieeffiziente Lüftungslösungen zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Komfortlüftung von Meltem gibt es auf www.meltem.com.