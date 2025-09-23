Jetzt zugelassen für Anwendungen auf hoher See • Halogenfreie Dämmstoffplatten mit verbessertem Brandverhalten • Vorbeschichtetes Material für eine schnelle und kosteneffiziente Installation in nur einem Arbeitsschritt

Armacell, ein weltweit führender Hersteller von flexiblen Dämmstoffen zur Anlagenisolierung sowie technischer Schäume, gibt bekannt, dass das halogenfreie NH/ArmaFlex Smart C jetzt auch für den Einsatz auf See zugelassen ist. Mit der Zertifizierung durch die Internationale Seeschifffahrts-Organisation (IMO) erweitert Armacell sein Angebot an Lösungen für sicherheitskritische Anwendungen im Schiffbau.

Die Zulassung bestätigt die Einhaltung der strengen Brandschutzanforderungen der IMO und erweitert damit die Einsatzmöglichkeiten des Produkts. Die vorbeschichteten Dämmplatten erreichen die Euroklasse C-s2,d0 (EN 13501-1) und emittieren 50 Prozent weniger Rauch als herkömmliche flexible Elastomerdämmstoffe. Im Brandfall verbessert eine geringere Rauchdichte die Sichtverhältnisse deutlich und erleichtert Passagieren und Besatzung das Auffinden von Flucht- und Rettungswegen – ein zunehmend wichtiges Sicherheitskriterium beim Neubau und der Nachrüstung von Schiffen.

Für den Einsatz im Schiffbau ist das gesamte NH/ArmaFlex Smart Sortiment in Kombination mit der Folienummantelung zugelassen. Abhängig von den Projektanforderungen können sich Verarbeiter entweder für den Einsatz von NH/ArmaFlex Smart C mit werkseitig aufgebrachter Folie für eine schnelle und kosteneffiziente Installation in nur einem Arbeitsschritt entscheiden oder eine separate Ummantelung auf NH/ArmaFlex Smart Platten aufbringen, um die IMO-Anforderungen zu erfüllen.

Der Dämmstoff ist halogenfrei und setzt im Brandfall keine korrosiven Gase frei, die in Verbindung mit Löschwasser aggressive Säuren bilden und kostspielige Folgeschäden verursachen könnten. Mit seiner robusten, glasfaserverstärkten Folienoberfläche bietet das Produkt einen zuverlässigen Schutz und ist beständig gegen Öl, Chemikalien und mechanische Beanspruchung, also ideal für die rauen Bedingungen an Bord und andere anspruchsvolle Einsatzbereiche.

NH/ArmaFlex Smart C ist sowohl als Standard- als auch als selbstklebende Variante erhältlich. Die schwarze, absorbierende Oberfläche ermöglicht geringere Dämmschichtdicken ohne Leistungseinbußen. Dank seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit und des hohen Wasserdampfdiffusionswiderstands bietet das Material eine dauerhaft hohe Dämmleistung, steigert die Energieeffizienz, schützt zuverlässig vor Tauwasserbildung und minimiert das Risiko von Korrosion unter der Dämmung (CUI).

„Die Zertifizierung unterstreicht unser Engagement, halogenfreie Hochleistungsdämmstoffe zu entwickeln, die Sicherheit, Effizienz und eine einfache Verarbeitung vereinen“, erläutert Sascha Kaiser, Produkt-Manager EMEA, Armacell.

Mit NH/ArmaFlex Smart C setzt Armacell erneut Maßstäbe für halogenfreie Dämmstoffe, jetzt auch auf hoher See.

© Armacell, 2025. Alle Rechte vorbehalten. Marken mit ® oder ™ sind Marken der Armacell Gruppe.