Gute Entscheidungen benötigen ausreichend Hintergrundwissen – das gilt auch bei der Wahl der passenden Heizung. Damit Verbraucher bei dieser wichtigen Frage unterstützt werden, hat das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) ein neues, kostenloses Online-Tool entwickelt. Mit nur wenigen Klicks können Endverbraucher herausfinden, ob eine Pelletheizung, eine Wärmepumpe oder sogar eine Kombination mit Solarthermie optimal zu ihrer individuellen Wohnsituation passt.

Ein Tool für alle, die einen Heizungswechsel erwägen

Die DEPI-Entscheidungshilfe richtet sich speziell an Verbraucher, die über einen Heizungstausch nachdenken. Sie vermittelt einen Überblick über mögliche Lösungen für das eigene Zuhause. Leicht verständliche Fragen führen die Nutzer Schritt für Schritt durch eine Online-Umfrage und berücksichtigen dabei wichtige Aspekte der Wohnsituation, wie die bestehende Heiztechnik, den Zustand der Immobilie, der Wirtschaftlichkeit oder den Wunsch nach mehr Klimaschutz. Am Ende erhalten die Nutzer eine maßgeschneiderte Empfehlung für eine passende Heizung inklusive Hinweisen, wie mit den richtigen Brennstoffen langfristig Kosten gesenkt werden können. Das Tool bietet darüber hinaus weiterführende Informationen zu attraktiven Fördermöglichkeiten, die den Wechsel von einer fossilen zu einer erneuerbaren Heizungsanlage erleichtern. So können beispielsweise Einbaukosten von bis 30 000 Euro in Einfamilienhäusern aktuell bis zu 70 Prozent staatlich gefördert werden.

Jetzt online verfügbar

Das neue Tool steht ab sofort auf der Webseite des DEPI zur Verfügung. Es gibt eine erste Orientierung für den Heizungstausch, ersetzt aber nicht die Beratung von Experten aus dem SHK-Handwerk. Kommt eine Pelletheizung in Frage, können Interessierte die gezielt nach speziell geschulten Heizungsbauern suchen.

Weitere Informationen