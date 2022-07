DOYMA wurde 2022 vom Plus X-Award erneut als "Most innovative Brand" ausgezeichnet. Hier zu sehen: René Hartwig, Geschäftsführer von DOYMA zusammen mit Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes (Mitte) und Tanja Kraas – beide geschäftsführende Gesellschafterinnen bei DOYMA Copyright: DOYMA GmbH & Co

Die DOYMA GmbH & Co wurde in diesem Jahr mit der Auszeichnung "Most innovative Brand 2022" in der Kategorie "Baumaterial" prämiert. Hierbei handelt es sich um die höchste Auszeichnung, die der namhafte Plus X Award verleiht. DOYMA darf sich das zweite Jahr in Folge mit dieser Auszeichnung schmücken. Zu den Preisträgern 2022 gehören neben dem Brandschutz- und Dichtungsexperten aus Oyten auch Unternehmen wie Burg Wächter, Elten, Medion, Volvo und Vaillant.

Diese exklusive Sonderauszeichnung wird jährlich nur an wenige Marken vergeben. Prämiert als „innovativste Marke“ werden diejenigen Unternehmen, die im gesamten Jahr die meisten Gütesiegel ihrer Produktgruppe erreichen konnten. Bei der Vergabe der Auszeichnung macht es keinen Unterschied, ob es sich beim Preisträger um einen international agierenden Großkonzern oder ein lokales Unternehmen handelt, denn im Zentrum steht ein verbindendes Element: Die Innovation und die damit verbundene Fähigkeit, sich in einer schnelllebigen und digitalisierten Welt immer wieder neu zu erfinden und sich für die Endverbraucher stets am Puls der Zeit zu bewegen.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung", erklärt René Hartwig, Geschäftsführer der DOYMA GmbH & Co. "DOYMA ist der Inbegriff für Produkte von höchster Qualität 'made in Germany'. Darauf sind wir stolz und aus diesem Grund geben wir auf DOYMA-Produkte auch unsere 25-Jahre-Garantie, ein in unserer Branche einmaliges Gewährleistungsversprechen weit über alle gesetzlichen Vorgaben hinaus."

"DOYMA hat sich in 60 Jahren Unternehmensgeschichte einen hervorragenden Ruf bei Planern, Fachhändlern und Bauherren erarbeitet", erklärt Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes, geschäftsführende Gesellschafterin bei DOYMA. "Innovative Produktentwicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientiertes Servicedenken sind nur einige der Leistungen, die den exzellenten Ruf unseres Unternehmens begründen. Und darauf sind wir sehr stolz. Diese Auszeichnung das zweite Jahre in Folge zu erhalten zeigt, dass der Weg, den wir gehen, genau der richtige ist."

"Basis eines jeden erfolgreichen Unternehmens sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne die hochmotivierten Kolleginnen und Kollegen aus der Fertigung und dem Büro wäre DOYMA heute nicht da, wo wir aktuell stehen", erläutert Tanja Kraas, geschäftsführende Gesellschafterin bei DOYMA. "Dieser Award ist eine Auszeichnung für DOYMA sowie für jedes Mitglied der Belegschaft. Denn jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Vielen Dank!"