Für seine Nachhaltigkeitsleistungen erhält Hansgrohe mit der Platinum-Medaille im Nachhaltigkeitsrating EcoVadis die höchste Auszeichnung. Damit platziert sich der Armaturen- und Brausenhersteller aus dem Schwarzwald unter den Top-1-Prozent aller rund 130.000 bewerteten Unternehmen. Das Unternehmen nutzt bereits zum dritten Mal die alljährliche systematische Bewertung des weltweit anerkannten Ratings, um Fortschritte zu analysieren, Verbesserungspotenziale zu finden und dank vergleichbarer Maßstäbe eines neutralen Dienstleisters mehr Transparenz zu seinen Nachhaltigkeitsleistungen zu schaffen

„Nur durch permanentes Beobachten und Bewerten unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten erhalten wir fortlaufend wichtige Erkenntnisse und Vergleichsmöglichkeiten. Das ist die Basis, auf der wir in allen Unternehmensbereichen neue Projekte und Veränderungen anstoßen“, erklärt Rebecca Weigold, Leitung Green Company Hansgrohe SE. Umfassende Ethik und Compliance Trainings für die eigenen Mitarbeitenden, die Integration von sozialen und ökologischen Themen in die Einkaufsrichtlinien des Unternehmens sowie die Unterstützung nationaler und internationaler Nachhaltigkeitsnetzwerke und Initiativen sind einige der erfolgreichen Maßnahmen, die zum Sprung von Silber im Vorjahr auf Platinum führten.



So trat Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands Hansgrohe SE, im Oktober dem Vorstand der Plattform Water Europe bei. Der Verband mit Sitz in Brüssel setzt sich für den Aufbau einer wassersicheren, nachhaltigen und wasserintelligenten Gesellschaft in ganz Europa und darüber hinaus ein. Im November unterzeichnete er die so genannte Windsor Erklärung. Sie ist Ergebnis eines von der britischen Bathroom Manufacturerers Association (BMA) organisierten Gipfels, beim dem sich erstmals zehn der weltweit größten Sanitärhersteller in der Privatresidenz der britischen Königsfamilie, Schloss Windsor, trafen. Dort verpflichteten sie sich, neue Technologien für ressourcenschonende Wassernutzung und mehr Hygiene zu entwickeln, etwa berührungslose Steuerungen, ressourcenschonende Spülsysteme oder Oberflächen, die das Wachstum von Mikroorganismen hemmen.



„Gemeinsam mit anderen Branchenvertretern, Hochschulen und Technologieanbietern gehen wir konsequent unseren Weg der grünen Transformation weiter“, erklärt Hans Jürgen Kalmbach. „Dass wir für unser umfassendes Nachhaltigkeitsmanagement, das schon viele Jahrzehnte fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur ist, mit EcoVadis Platinum ausgezeichnet wurden, freut uns sehr und zeigt auch unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und Kundinnen und Kunden, dass wir auf dem richtigen Weg in Richtung Nachhaltigkeit sind. Natürlich spornt es uns auch an, zielorientiert und ehrgeizig unsere Nachhaltigkeitsinitiativen weiter zu verfolgen und unser Handeln am Wohl unseres Planeten auszurichten.“



Über EcoVadis

Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich EcoVadis zu einem weltweit anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings entwickelt und verfügt über ein globales Netzwerk von über 130.000 bewerteten Unternehmen. EcoVadis bewertet, wie gut ein Unternehmen die Prinzipien der Nachhaltigkeit/CSR in sein Geschäfts- und Managementsystem integriert hat. Dabei werden die Bereiche Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung betrachtet. Mehr Informationen ecovadis.com/de/about-us