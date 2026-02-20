Die autarc GmbH, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewende, stellt auf der Zukunft Handwerk 2026 in München aus. Am Startup-Stand B0.14SU präsentiert das Unternehmen seine durchgängige Softwarelösung für die digitale Planung und Abwicklung moderner Heizungsprojekte.

Ein System für den gesamten Heizungsprozess

autarc adressiert eine der größten Herausforderungen im SHK-Handwerk: komplexe, zeitintensive und fehleranfällige Planungsprozesse. Die Software bündelt den gesamten Ablauf von der ersten Anfrage über die Heizlastberechnung, den hydraulischen Abgleich und die Auslegung bis zur finalen Angebotserstellung in einem einzigen System.

So entsteht ein strukturierter, effizienter und förderfähiger Workflow, der Medienbrüche vermeidet und manuelle Zwischenschritte reduziert. Heizungsbauer gewinnen dadurch wertvolle Zeit im Büro, erhöhen ihre Planungssicherheit und professionalisieren ihren Außenauftritt gegenüber Kunden.

„Heizungsbetriebe stehen unter enormem Druck: steigende Nachfrage, komplexe Förderanforderungen und hohe Kundenerwartungen“, erklärt Etienne-Noel Krause, Mitgründer und Geschäftsführer von autarc. „Mit unserer Software schaffen wir Klarheit und Struktur im Planungsprozess. Unser Ziel ist es, Betrieben ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie Wärmepumpenprojekte effizient, normgerecht und wirtschaftlich umsetzen können.“

Live-Demos am Stand

Am Stand B0.14SU können sich Fachbesucher live von den Kernfunktionen der autarc-Plattform überzeugen. Gezeigt werden unter anderem:

Heizlastberechnung nach DIN: Schnell, normgerecht und direkt im System integriert.

Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B: Automatisiert und förderkonform dokumentiert.

Digitale Angebots- und Projektabwicklung: Von der Planung bis zum fertigen Kundenangebot in einem durchgängigen Workflow.

Besuchen Sie autarc auf der Zukunft Handwerk 2026

Interessierte Heizungsbauer und Fachbesucher sind herzlich eingeladen, das autarc-Team am Startup-Stand B0.14SU zu besuchen. Erleben Sie Live-Demos der Heizungssoftware und erfahren Sie, wie digitale Prozesse Ihren Arbeitsalltag nachhaltig vereinfachen können.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.