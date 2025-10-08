Die neue Armaturenserie AquaXPro eröffnet jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Badwelten. Die zeitlose Formensprache vereint mit zuverlässiger Technik einen extra hohen Duschkomfort und wurde mit dem BEST OF DESIGN AWARD von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Bei der Gestaltung moderner Badwelten wird das harmonische Zusammenspiel aller Elemente immer wichtiger. Denn erst, wenn Armaturen für Dusche, Wanne und Waschtisch dieselbe Design-Sprache „sprechen“, entsteht ein Look wie aus einem Guss – und damit die optimale Voraussetzung für eine perfekte Wohlfühloase. Mit der Serie AquaXPro erweitert der Badexperte HSK sein Sortiment um eine moderne und hochwertige Armaturenlinie, die perfekt mit dem Gesamtsortiment harmoniert und Kunden zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten eröffnet.

Lange Zeit herrschte im Bad überwiegend eine pragmatische Zusammenstellung aus Bestandteilen unterschiedlicher Hersteller und somit verschiedenen Designs. Heutzutage sollen jedoch alle Ausstattungselemente optimal zusammenpassen. Praktisch ist es da, wenn man bei einem Hersteller alles aus einer Hand und im gleichen Look erhält. HSK Duschkabinenbau bietet neben top modernen Duschkabinen, vielfältigen Designheizkörpern, dekorativen Wandverkleidungen auch eine große Auswahl an Armaturen höchsten Standards. Ob Dusch-, Badewannen- oder Waschtischarmatur: Alle AquaXPro Produkte sind optisch harmonisch aufeinander abgestimmt und überzeugen neben ihrem markanten Look durch funktionalen Bedienkomfort und durchdachte Details. Kunden haben die Wahl zwischen den aktuellen Farben Chrom, Schwarz-matt, Gunmetal gebürstet und neuerdings auch die absolute Trendfarbe Kupfer gebürstet.

Ausgezeichnetes Design

Ein herausragendes Produkt der Serie ist das Shower-Set AquaXPro 200 Thermostat, welches auch die Jury der SCHÖNER WOHNEN mit durchdachtem Produktdesign und cleveren Features überzeugte und daraufhin mit dem BEST OF DESIGN AWARD ausgezeichnet wurde. Die Wasserregulierung – Menge und Temperatur – wird einfach und leichtgängig über Gleitregler gesteuert – so ist auch ein Dualbetrieb von Hand- und Kopfbrause möglich. Für maximalen Bedienkomfort sind alle Funktionselemente mit einer Rändelstruktur gripoptimiert – das erleichtert die Nutzung mit nassen Händen. Für höchste Sicherheit beim Duschen sorgt die zuverlässige und hochwertige Technik des modernen Sicherheitsthermostats: Rückflussverhinderer, 38° C-Sicherheitssperre und Kaltwasser-Ausfallsicherung schützen vor Verbrühungen und machen das Duschvergnügen besonders sicher. Praktisches Extra: Die integrierte Echtglasablage bietet eine großzügige Abstellmöglichkeit für Shampoo, Duschgel & Co. Die Kopfbrause mit einem Durchmesser von 25 cm hüllt den gesamten Körper in wohltuend warmes Duschwasser und lässt sich individuell in der Höhe justieren und schwenken. Die runde AquaXPro Designhandbrause verwandelt mit den drei verschiedenen Strahlarten Rain, SoftRain und Massage jedes Bad in ein Privat-Spa. Praktisch für den Nutzer: Antikalk-Noppen vereinfachen die Reinigung der Brausen und dank beidseitiger Verdrehsicherung bleibt der Brauseschlauch auch langfristig in Form. Bei Renovierungen erweist sich die höhenverstellbare Wandanbindung des Shower-Sets AquaXPro 100 Thermostat als besonders vorteilhaft. Bereits bestehende Bohrlöcher können genutzt oder verdeckt werden, wodurch weniger Aufwand entsteht.

Wie aus einem Guss: Passende Waschtischarmaturen AquaXPro

Als ideale Ergänzung zu den Duscharmaturen bietet das AquaXPro Sortiment vier verschiedene Waschtischarmaturen-Modelle, die das prägnante und kraftvolle Design der Serie fortsetzen. Neben dem klassischen Waschtisch-Einhebelmischer ist nun auch eine Variante mit extra hohem Auslauf erhältlich – perfekt geeignet für Waschtische mit Aufsatzbecken. Beide Einhebelmischer punkten dank ihrer platzsparenden L-Form und den um 360° schwenkbaren Auslauf für extra viel Flexibilität am Waschtisch. Die gerändelte Griffstruktur gewährleistet optimale Haptik auch mit nassen Fingern. Ebenfalls neu im Sortiment: Der Unterputz-Einhebelmischer AquaXPro in stilvoll reduziertem Design, bei dem nur Auslauf und Hebel sichtbar sind. Der Rest verschwindet gekonnt aus dem Blickfeld – damit eignet sich die Unterputzarmatur ideal für eine minimalistische Badgestaltung. Je nach Kundenwunsch kann der Auslauf links oder rechts vom Bedienelement platziert werden. Für mehr Hygiene im Bad ist die berührungslose Waschtischarmatur der Serie AquaXPro erhältlich: Nutzer können den Wasserfluss kontaktlos und komfortabel via Infrarotsensor auslösen. Die zuverlässige Sensor-Technologie hilft außerdem dabei, Wasser- und Energiekosten zu sparen: das Wasser läuft nur dann, wenn sich die Hände im Sensorbereich befinden – und somit ausschließlich, wenn das Wasser wirklich gebraucht wird. Die Wassertemperatur stellt die in Chrom gehaltene Armatur mit weißem Glaspaneel, die ebenfalls mit dem BEST OF DESIGN AWARD von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet wurde, mittels sparsamen Batteriebetrieb digital dar.