Gerade in Altbauten findet man oft noch dickwandige Stahlrohre für Heizung, Gas und sogar Trinkwasser (heute nicht mehr zulässig). Wer hier sanieren muss, sollte auf Heavy Steel Press setzen. Die Pressfittings zeichnen sich durch zahlreiche branchenweit einzigartige Vorteile aus:

Zwei Zahnreihen aus Edelstahl sorgen für hervorragende Auszugskräfte und hohe Berstdrücke

3x größere Kontaktfläche: Der Dichtring aus Spezialmembran dichtet sicher, selbst bei leichten Kratzern und Kerben an der Rohraußenfläche

Ideal für Sanierungen: Bestehende Altbauleitungen einfach und sicher anbinden mit unserem Universal-Übergang auf Edelstahl, Kupfer aus bleifreier Kupfersiliziumbronze (CuSi) oder C-Stahl

Vielseitig: Einsatz in geschlossenen Anlagen bei Wasser, u. a. Heizung, sowie in Industrie- und Gasanlagen (Heavy Steel Press Gas)

Alle Dimensionen bis 2": Perfekt für alle gängigen Anwendungen vor Ort

