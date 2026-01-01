Als führender Anbieter für Duschen erweitert Kermi Duschdesign sein Portfolio um ein weiteres Highlight: passgenaue Duschwannen und elegante Badewannen. Die Sortimentserweiterung ermöglicht eine durchgängige Gestaltung von Dusch- und Badebereichen aus einer Hand. Im Fokus stehen hochwertige Materialien, funktionale Eigenschaften und ein zeitgemäßes Design, die gemeinsam den Anspruch an Komfort und Alltagstauglichkeit erfüllen.

Ultraflache Mineralguss-Duschwanne Riveto, mattweiß - puristisch aus einem Guss, in quadratischen, rechteckigen und Viertelkreis-Formaten, mit oder ohne Struktur erhältlich. Bilder: Kermi Duschdesign GmbH

Duschwanne

Die puristische, ultraflache Duschwanne Riveto eignet sich perfekt für bodengleiche, barrierefreie Duschen. Die flächenbündige, rechteckige Ablaufabdeckung in passender Wannenfarbe sorgt für ein dezentes Erscheinungsbild und passt sowohl zu den Duschen von Kermi Duschdesign als auch zu Modellen anderer Hersteller. Gefertigt aus hochwertigem Mineralguss vereint Riveto klare Formen mit funktionalen Vorteilen: Der Kern aus Dolomitgestein speichert Wärme und sorgt für ein angenehmes Trittgefühl, während die pflegeleichte Gelcoat-Oberfläche zuverlässig vor Fleckenbildung schützt. Varianten mit strukturierter Steinoptik erfüllen die höchste Rutschhemmung Klasse C nach DIN 51097 und erhöhen die Sicherheit im Alltag.

Livoro Badewanne aus hochwertigem, durchgefärbtem Sanitäracryl in Weiß - in verschiedenen Formen erhältlich, formschön und angenehm warm im Hautkontakt. Bilder: Kermi Duschdesign GmbH

Badewanne

Die Badewannenserie Livoro bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Einbausituationen. Rechteck-, Eck-, Oval-, Sechseck- und Raumsparvarianten lassen sich sowohl in kompakte Bäder integrieren als auch großzügige Konzepte realisieren. Gefertigt aus durchgefärbtem Sanitäracryl überzeugen die Wannen durch Stabilität, angenehme Haptik und langlebige, pflegeleichte Oberflächen. Der verstärkte Wannenboden sorgt für hohe Standfestigkeit, während das geringe Eigengewicht die Montage erleichtert. Das moderne Design fügt sich harmonisch in zeitgemäße Badarchitekturen ein.

Mit der Sortimentserweiterung setzt Kermi Duschdesign auf funktional durchdachte und gestalterisch klare Lösungen im Dusch- und Badebereich. Die neuen Duschwannen und Badewannen fügen sich nahtlos ins Portfolio ein und bieten Fachhandwerk, Planern und Endkunden zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für ein komfortables und stilvolles Badeerlebnis.