Beim Branchentreff DIREKT in der Messe Dortmund kamen die Besucherinnen und Besucher direkt mit den ausstellenden Unternehmen in Kontakt. Foto: Branchentreff DIREKT

Es war die Netzwerkveranstaltung für die SHK-Branche schlechthin: Beim Branchentreff DIREKT am vergangenen Mittwoch in der Messe Dortmund trafen Handwerksbetriebe, Dienstleister und Ausrüster für Produkte rund um Bad, Heizung und alternative Energien aufeinander – mit durchschlagendem Erfolg.

Sowohl ausstellende Unternehmen als auch Besucherinnen und Besucher freuten sich über rege Diskussionen, informative Gespräche und Neuigkeiten aus der SHK-Branche. „Wir sind mit der Qualität der Veranstaltung hochzufrieden“, resümiert Mit-Veranstalter Thorsten Rätzke, Verkaufsleiter von Fima Carlo Frattini Deutschland. „Einmal mehr hat sich gezeigt, dass der Branchentreff DIREKT das Zeug zu einem Fixpunkt im Terminkalender unserer Kolleginnen und Kollegen zu hat.“

Die Fachveranstaltung ist seit 2016 – zunächst unter dem Namen Das Bad Direkt – zu einer festen Größe in der Bad-, Heizungs- und Service-Branche geworden war. Das Konzept ist dabei so einfach wie überzeugend: „Bei uns treffen sich Fachleute aus unserer Branche, um auf hohem Niveau diskutieren und ins Gespräch kommen zu können“, erklärt Bernd Avenarius, Geschäftsführer des Branchentreff DIREKT. 38 Unternehmen hatten in der Messe Dortmund Stände aufgebaut, an denen sie den interessierten Besuchern Produkte und Dienstleistungen, viele davon absolute Neuheiten, präsentierten. Ausgiebig wurde auch das Forum mit Catering-Bereich für Netzwerk-Gespräche genutzt. Denn nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, auch für ausstellende Unternehmen zahlt sich die Teilnahme an der Fachveranstaltung aus: Dass der direkte Draht zwischen beiden Gruppen im Fokus steht unterscheidet den Branchentreff von standardisierten und oft anonymen Messen.

Der Branchentreff DIREKT findet an wechselnden Orten statt - die Messe Dortmund war zum ersten Mal Veranstaltungsort. „Das war auch in der Rückschau eine gute Wahl. Die offene Architektur des Gebäudes passt perfekt zu unseren Produkten und das Ruhrgebiet ist innerhalb Deutschlands sehr gut gelegen“, so Avenarius. Organisiert wird der Branchentreff von den Unternehmen Avenarius Bad. Funktion. Design, fima Carlo Frattini Spa, HSK Duschkabinenbau und Badtechnik Mauersberger. Der Eintritt ist für die Fachbesucher kostenlos. Der nächste Branchentreff DIREKT findet am 27. September 2023 in Neumarkt statt.

Mehr Informationen: www.branchentreff-direkt.de