Kälteschauer beim morgendlichen Ritual im Badezimmer gehören mit dem digitalen Heizstab 5 von HSK Duschkabinenbau der Vergangenheit an. Schnell und unkompliziert montiert ist er die optimale elektrische Ergänzung zu einer Bandbreite an HSK Designheizkörpern. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau

Morgens aufstehen und den Tag ganz entspannt im wohltemperierten Badezimmer beginnen – für viele Menschen ein Traum. Doch angesichts der steigenden Energiepreise möchte niemand mehr die Heizung über Nacht voll aufdrehen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Hier schafft der neue digitale Heizstab 5 von HSK Duschkabinenbau Abhilfe: Mit dem Heizstab inklusive praktischem Fernregler lassen sich individuelle Heizprogramme flexibel und energieeffizient einstellen. Schnell und unkompliziert montiert ist er die optimale elektrische Ergänzung zu einer Bandbreite an HSK Designheizkörpern.

Kälteschauer beim morgendlichen Ritual im Badezimmer? So startet niemand gerne in den Tag. Mit dem digitalen Heizstab 5 von HSK Duschkabinenbau gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Der schlanke Stab mit hochwertigem Spiralkabel wird einfach im befüllten Designheizkörper verschraubt und liefert im Handumdrehen punktgenaue, effiziente Wohlfühlwärme. Nutzerspezifische Einstellungen können flexibel direkt am Heizstab oder über den im Set enthaltenen Fernregler programmiert werden.

Der digitale Heizstab 5 mit Fernregler gewährleistet ein effizientes und energiesparendes Heizen – dank Rundrohrheizpatrone erfolgt die Wärmeversorgung zudem besonders geräuscharm. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau

Clevere Plug & Play Lösung

Einfach festschrauben und losheizen – so kinderleicht ist die Montage des digitalen Heizstabs 5. Grundlegende Einstellungen, wie z.B. die Höchsttemperatur der Heizkörperoberfläche, können Nutzer direkt am Heizstab oder komfortabel am im Set enthaltenem Fernregler vornehmen. In 5 °C-Schritten lässt sich so die optimale Heizköpertemperatur für das Bad und kuschelig vorgewärmte Handtücher einstellen. Individuelle Tages- und Wochenprogramme lassen sich mithilfe des Fernreglers im Raumheizungsbetrieb festlegen. Hierbei stehen verschiedene Modi zur Auswahl. So unterstützt der digitale Heizstab 5 mit Fernregler ein effizientes und energiesparendes Heizen – dank Rundrohrheizpatrone erfolgt die Wärmeversorgung zudem besonders geräuscharm.

Perfektes Paar: Heizstab 5 und Fernregler

Erhältlich in den Farben Weiß und Schwarz-matt fügt sich der schlanke Heizstab 5 nahtlos in moderne Badwelten ein. Er ist verfügbar in den Leistungsstufen 300, 600 oder 900 Watt und kombinierbar mit den HSK Designheizkörpern der Serien Atelier Highline, Yenga, Juke, Premium, Lavida, Softcube Plus, Line Aero, Line Round und Line Plus. Das farblich passende 0,5 m lange Spiralkabel lässt sich bedarfsweise auf bis zu 1,5 m ausziehen. Der Fernregler ist bei beiden Modellen weiß und lässt sich optional an der Wand montieren oder als Standmodell nutzen. Dank der innovativen Fernregler-Technologie werden die hohen Ansprüche an die Ökodesign-Richtlinie erfüllt. Zur Programmierung muss sich der Regler im gleichen Raum und in einer maximalen Entfernung von 10 Metern zum Heizstab befinden. Bei Bedarf kann er durch ein Passwort geschützt werden – so werden unbefugte oder versehentliche Änderungen, z.B. durch kleine Kinder, verhindert.