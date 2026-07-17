glassdouche: Das Badezimmer als Stimmungsaufheller
Im Optimalfall verfügt dieses Badezimmer über eine bodenebene, groß bemessene Dusche, die einfachen Zutritt und viel Bewegungsfreiheit gewährt: Wie hier zu sehen eine Variante des glassdouche Modells 231 mit einem festen Seiten- und einem Türglas, montiert mit Design-Beschlägen der Serie AUGUSTINA von glassdouche. Höhe 225 cm, Breite 120 cm, Tiefe 80 cm.
Die große Besonderheit: das 8 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas in der neuen Variante Sandblast Flow. Das neue Spezialglas Sandblast Flow stellt nicht einfach nur eine zusätzliche Glasvariante dar, sondern bringt eine ganz neue Design-Komponente ins Badezimmer: den sanften Verlauf (im Gegensatz zur harten Linie). Sandblast Flow von glassdouche ermöglicht Duschtüren und Seitengläser mit fließendem Übergang von absolut transparent zu völlig blickdicht – sowohl vertikal als auch horizontal, sowohl in einem Teilbereich oder über das ganze Glas erstreckt. Sandblast Flow ist ab sofort für alle glassdouche Modelle mit nicht gebogenen Gläsern lieferbar – und zaubert einen Hauch von sanftem, hoffnungsfrohen Frühlingsnebel auf das Glas!