Veranstaltung "Starkregen im Dialog": Jeder Tropfen zählt – Gebäudeschutz im Fokus Bildquelle: ACO Haustechnik

Starkregenereignisse nehmen zu und stellen Planer, Ingenieure, Architekten und kommunale Verantwortliche vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie, wie nachhaltiges Starkregenmanagement, ganzheitlicher Gebäudeschutz und rechtssichere Planung dazu beitragen können, Gebäude und Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten. Profitieren Sie vom Know-how von ACO Haustechnik und ACO GmbH entlang des gesamten Wasserkreislaufs im Gebäudebereich und tauschen Sie sich mit Experten und Fachkollegen aus.

Termine:

11. November 2026 Regensburg | Rubina Haus

17. November 2026 Dortmund | Westfalenhallen

19. November 2026 Böblingen | V8 Hotel

24. November 2026 Hamburg | Privathotel Lindtner

26. November 2026 Berlin-Tempelhof | Konstruva Campus

Anmeldung: www.aco-haustechnik.de/starkregenmanagement/

Themen:

1) Nachhaltiges Starkregenmanagement im Gebäudekontext: Klimaanpassung, Regenwassermanagement und zukunftsfähige Planung für Gebäude und Quartiere.

Interdisziplinäre Anforderungen für Planer und (kommunale) Bauherren

• Klimawandel und Starkregen als neue Planungsrealität

• Anforderungen an nachhaltiges Regenwassermanagement

• Grundlagen klimaresilienter Stadt- und Quartiersplanung

• Gebäudeschutz im Zusammenspiel von Architektur, Technik und Freiraum

• Der "Weg des Wassers" als ganzheitlicher Planungsansatz

2) Der Weg des Wassers – Oberer Gebäudebereich

Sichere Entwässerung von Dach, Fassade, Balkon und Dachterrasse als Grundlage eines wirksamen Gebäudeschutzes.

• Dachentwässerung als erste Schutzebene bei Starkregen

• Fassadenentwässerung und regelgerechte Schwellen

• Barrierefreie Übergänge auf Dachterrasse und

• Balkon: regelgerecht und sicher Balkon- und Dachterrassenentwässerung

3) Der Weg des Wassers – Gebäudeumfeld und Untergeschoss: Schutz von Keller, Tiefgarage und sensiblen Übergangsbereichen durch ganzheitliche Entwässerungskonzepte.

• Entwässerung von Fassaden und Übergangsbereichen

• Der 4-fach Schutz für den Keller (Schutz vor Starkregen, Überschwemmung, Brandfall, Einbruch

• und Schutz vor Wärmeverlust und Kälte )

• Entwässerung von Parkhäusern, Tiefgaragen

• und Rampen

4) Rechtssicherheit im Starkregenmanagement: Aktuelle rechtliche Anforderungen, Verantwortlichkeiten und Handlungssicherheit für Planung und Ausführung.

• Rechtliche Grundlagen im Kontext Starkregen und Gebäudeschutz

• Anforderungen an Planung und Ausschreibung

• Schnittstellen zwischen Planung, Ausführung und Betreiber

• Haftungsrisiken und aktuelle Praxisbeispiele

• Handlungssicherheit für Planer und Kommunen

Referenten:

Mathias Johr, ACO Haustechnik

Matthias Möckl, ACO GmbH

Carsten Schmidt, Fachanwalt für Vergaberecht

Fortbildungspunkte sind beantragt bei der Ingenieurkammer. Weiterführende Informationen erhalten Sie gerne bei

Frau Tina Voll

Telefon 036965 819-307

E-Mail: tina.voll(at)aco.com