Hocheffiziente Wärmepumpen-Lösungen für jeden Gebäudetyp – das ist der Fokus des Stiebel Eltron-Messeauftritts auf der IFH/Intherm 2024 (23. bis 26. April in Nürnberg; Halle 4A, Stand 213). Unter dem Motto „wpeasy – Wärmepumpe, so einfach wie nie!“ präsentiert der Haustechnikhersteller, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert, unter anderem seine standardisierten Wärmepumpensets für den Einsatz in Neubau und Bestand. Ergänzend dazu können sich Standbesucher über Produktneuheiten aus dem Warmwasser- und Lüftungsbereich sowie über die vielfältigen Serviceleistungen von Stiebel Eltron informieren.

„Ob Einfamilienhaus, Reihenhaus oder großer Wohnkomplex: Wir bieten für jeden Gebäudetyp die passende Systemlösung. Unsere Produkte lassen sich nicht nur flexibel adaptieren, sondern auch schnell und einfach installieren – das macht uns zum idealen Partner für die Wärmewende“, so Marcus Haferkamp, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Stiebel Eltron. Mit den vorgestellten Wärmepumpensets lässt sich ein Großteil der täglichen Anwendungsfälle im Ein- und Zweifamilienhaus abdecken. Wiederkehrende Anlagenkonzepte, ein hoher Vormontagegrad und passende Vorparametrisierungen ermöglichen einen besonders unkomplizierten und zeiteffizienten Einbau der Systemlösungen.

Produktneuheiten: Warmwasser-Wärmepumpe, Heißwassersystem, Lüftungsgerät und mehr

Zu den Produktneuheiten, die Stiebel Eltron auf der Messe präsentiert, zählt unter anderem die Warmwasser-Wärmepumpe WWK-I Plus mit natürlichem Kältemittel Propan. Ebenfalls im Warmwasser-Bereich sind das Heißwasser-System HOT 2.6 N Premium 3in1-Set und der neue Wandspeicher EW-V ECO für die Warmwasserversorgung mehrerer Entnahmestellen zu sehen. Mit dem zentralen Lüftungsgerät LWZ-W 450/600 (E) Premium für den Einsatz in Einfamilienhäusern, Wohnungen und kleinen Gewerbegebäuden wird zudem eine Produktneuheit im Lüftungs-Segment vorgestellt.

Serviceleistungen: Fördergarantie, 7-Jahres-Garantie und Softwarelösungen

Weiterhin informiert das Unternehmen über die Vorteile seiner herstellereigenen Fördergarantie. „Wir schaffen Planungssicherheit in Sachen Förderung für Verbraucherinnen und Verbraucher“, erklärt Marcus Haferkamp. „Wird ein einwandfreier Förderantrag von Stiebel Eltron bestätigt und dann von der KfW wider Erwarten abgelehnt, übernehmen wir die Auszahlung der Fördersumme, sofern die Voraussetzungen und Bedingungen unserer Fördergarantie erfüllt sind.“ Darüber hinaus erhalten Standbesucher ausführliche Informationen zur neuen 7-Jahres-Garantie auf Wärmepumpen-Komplettsysteme und zu den Online-Softwarelösungen des Haustechnikherstellers – von der Toolbox (zur Planung und Umsetzung von Wärme-, Lüftungs- und Klimasystemen) bis hin zum Servicewelt-Portal (zur Fernwartung von Wärmepumpenanlagen).