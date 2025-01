GF Building Flow Solutions (GF BFS) zeigt auf der BAU München vom 13. bis 17. Januar 2025 in Halle B2, Stand 331 erstmals sein neues Produktsortiment. Dazu gehören auch die innovativen Lösungen der Marke Uponor - wie die dezentralen Wohnungsstationen sowie die nachhaltigen Systeme PEX Pipes Blue und Ecoflex VIP. (Halle B2, Stand 331)

Mitte Januar 2025 stellt GF Building Flow Solutions - eine 2023 aus der Übernahme von Uponor hervorgegangene Division von GF - erstmals seine Produkthighlights im Bereich Wasserbewegung in Gebäuden auf der BAU München vor. An dem mehr als 100 Quadratmeter großen Stand (Halle B2, Standnummer 331) geht es an den fünf Messetagen der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme vor allem um Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz.

Das Messehighlight von GF Building Flow Solutions sind die dezentralen Wohnungsstationen der Marke Uponor. Diese sind in vielfältigen Ausführungen sowohl für Niedrigtemperatur- als auch für Hochtemperatursysteme verfügbar. Zum Portfolio gehören Lösungen für den Heizungs- und Trinkwasserbedarf wie Uponor Combi Port und reine Trinkwasserstationen wie Uponor Aqua Port. Die dezentralen Wohnungsstationen bieten passgenaue und bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung bei minimalen System-Wasservolumen. Als Ergebnisse stehen rund 30 Prozent schnellere Installationen und bis zu 40 Prozent geringerer Energieverbrauch als bei zentralen Systemen sowie immer optimale Hygienebedingungen.

Warmwasser - passgenau und effizient

Der große Vorteil der dezentralen Wohnungsstationen: Sie versorgen die Nutzerinnen und Nutzer passgenau zugeschnitten auf den tatsächlichen Bedarf mit warmem Trinkwasser. Die Erwärmung findet direkt an der Entnahmestelle statt. Das ist ein großer Vorteil gegenüber der bedarfsunabhängigen und regelmäßigen Erhitzung im Warmwasserspeicher von Zentralsystemen. Hinzu kommt: Dezentrale Systeme speichern die für die Versorgung erforderliche Energie nicht in Form von Trinkwasser, sondern in Pufferspeichern mit Heizungswasser als Medium - nach Möglichkeit unter Einbindung von erneuerbaren Energien wie Solarthermie. Die geringe Wassermenge im System und die Temperaturregelung sorgen dafür, dass Bakterien keine Chance haben und die Trinkwasserhygiene sichergestellt ist. Zudem erleichtern und beschleunigen dezentrale Anlagen die Planung und Installation erheblich. Denn sie benötigen im Vergleich zu zentralen Lösungen keine zusätzlichen Trinkwarmwasser- und Zirkulationsleitungen, keinen zentralen Warmwasserspeicher sowie weniger Leitungsventile, Materialien und Schachtarbeiten.

Uponor dezentrale Wohnungsstationen - die Vorteile auf einen Blick

bis zu 40 Prozent Energieeinsparung: keine Stromkosten für Zirkulationspumpen und weniger Bereitschafts- und Verteilverluste

rund 30 Prozent schnellere Installation: nur drei statt fünf Anschlussleitungen, weil zusätzliche Trinkwarmwasser- und Zirkulationsleitungen entfallen

zu 100 Prozent hygienisch: geringe Wassermenge und bedarfsgerechte Erhitzung

hoher Vorfertigungsgrad: beschleunigte Installation und vereinfachter Betrieb

Uponor Ecoflex VIP und Uponor PEX Pipes Blue

Außerdem präsentiert GF Building Flow Solutions auf der BAU München das vielfach bewährte und vorgedämmte Rohrsystem Uponor Ecoflex VIP. Dieses bietet hervorragende Dämmleistung und hohe Flexibilität. Konkret besitzt das System den niedrigsten Lambda-Wert und die beste Dämmleistung auf dem Markt. Davon profitieren auch Installateure: Die große Flexibilität beschleunigt und vergünstigt die Montage. Auch im Bereich Nachhaltigkeit ist Uponor Ecoflex VIP ein Meilenstein: Die hervorragende Dämmleistung macht die Ecoflex-VIP-Rohre wesentlich energieeffizienter als vergleichbare Lösungen und reduziert mit seinem geringen Außendurchmesser die CO2-Emissionen in der Herstellung.

Ein neuer Maßstab beim Übergang zu nachwachsenden Rohstoffen ist Uponor PEX Pipes Blue: Die weltweit ersten biobasierten PEX-Rohre senken den CO2-Fußabdruck im Vergleich mit PEX-Rohren aus fossilen Rohstoffen um bis zu 90 Prozent. Die Uponor PEX-Pipes-Blue-Rohre sind ISCC- zertifiziert (International Sustainability & Carbon Certification) und basieren auf dem Massenbilanzansatz. 2023 wurden die biobasierten PEX-Rohre mit dem Plus X Award ausgezeichnet. Das Rohrsystem überzeugte die Fachjury in gleich vier Kategorien: Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Uponor und GF - ein Team an der Seite der Handwerker und Planer

Auf der BAU München stellt sich GF Building Flow Solutions erstmals der Öffentlichkeit vor. GF BFS Sales Manager Zsolt Ressler sagt: „GF und die Marke Uponor - das passt einfach. Mit unseren gebündelten Kräften sind wir der verlässliche Partner an der Seite der Handwerker und Planer. Wir freuen uns darauf, unsere Lösungen und unsere Expertise auf der BAU München vorzustellen.“