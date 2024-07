Innovationskraft meets Humor: Dass bei der Ernst Wohlfeil GmbH hoch motivierte Fachkräfte mit Freude an der Arbeit sind, wird auch an der Badewanne an der Decke deutlich. Copyright: WATERCryst Wassertechnik GmbH

Die Ernst Wohlfeil GmbH wurde 1964 von Ernst und Liselotte Wohlfeil gegründet und wird heute als renommierter Meisterbetrieb in dritter Generation von Uwe Schäffer geführt. 75 Mitarbeiter und im Schnitt 15 Auszubildende beschäftigt das Unternehmen in der Nähe von Karlsruhe. Mit modernen Arbeitszeitmodellen und nachhaltigen Produktlösungen in den Bereichen Bad, Haustechnik und Sanitär erzielt die Ernst Wohlfeil GmbH auch über Social Media Plattformen immer wieder große Aufmerksamkeit. Passend zur unternehmerischen Ausrichtung des Meisterbetriebs ist chemiefreier Kalkschutz seit vielen Jahren fester Bestandteil des Produktangebotes. Im Interview im eigenen Zuhause erklärt Uwe Schäffer, wieso er sich privat und in seiner Funktion als Geschäftsführung immer wieder überzeugt für chemiefreier Kalkschutz ausspricht.

In der Region Karlsruhe ist hartes Wasser ein häufiges Problem. In einigen Gebieten erreicht die Wasserhärte 18 °dH. „Unsere Kunden haben ständig mit den Auswirkungen von hartem Wasser zu kämpfen. Deshalb haben wir uns intensiv mit Kalkschutztechniken beschäftigt“, so Uwe Schäffer. „Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass die von uns empfohlenen Technologien wirklich funktionieren und effektiv sind.“ Parallel halte der Trend zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen im Wohnbau weiter an. „Sowohl private Hausbesitzer als auch Immobilienverwaltungen zeigen ein stetiges Interesse an langfristig kosteneffizienten Kalkschutz-Lösungen und einfachem Handling.“

Praxis-Check im eigenen Zuhause

Nachdem der langjährige Geschäftsführer Joachim Wohlfeil bereits hoch zufrieden eine BIOCAT KS 6000 betrieb, wollte sich Uwe Schäffer ein eigenes Bild von der Wirksamkeit chemiefreier Kalkschutztechnik machen. Er installierte in seinem Zuhause eine BIOCAT KLS 4000 Kalkschutzanlage mit integriertem Leckageschutz. „Die Anlage ist seither konstant zuverlässig und störungsfrei“, berichtet er. „Über mehrere Monate hinweg haben wir nach der Inbetriebnahme den Wärmetauscher und die Ventile in regelmäßigen Abständen kritisch überprüft und keinerlei Verkalkungen festgestellt. Die Ergebnisse haben mich total überzeugt. Ich würde nichts anderes mehr verwenden.“ Schäffer hebt hervor, dass BIOCAT Kalkschutzgeräte nicht nur Schutz vor Schäden durch Kalk böten, sondern auch langfristige Kosteneinsparungen ermöglichten. „Meine BIOCAT Kalkschutzanlage benötigt keine Aufbereitungsstoffe oder Salz für die Wirksamkeit, das Katalysator-Granulat muss erst nach fünf Jahren getauscht werden. Außerdem verlängert der Schutz vor Kalkablagerungen die Lebensdauer von Haushaltsgeräten und reduziert den Energieverbrauch. Für einen Privathaushalt ist mit chemiefreiem Kalkschutz wirklich Einsparpotential vorhanden“, führt Uwe Schäffer weiter aus. Michael Moock, Vertriebsmitarbeiter bei WATERCryst, ergänzt: „BIOCAT schützt die gesamte Trinkwasser-Installation zuverlässig vor Verkalkung – ganz ohne Chemie und ohne die Trinkwasserqualität zu beeinträchtigen. Natürliche Trinkwasserqualität ist für viele Kunden neben den geringen Betriebskosten und seltenen Wartungsintervallen eine entscheidende Kaufmotivation, privat wie gewerblich.“



Innovation trifft Humor: Eine Badewanne an der Decke

Innovativ ist bei der Ernst Wohlfeil GmbH nicht nur das SHK Produktangebot: Die flexiblen Arbeitszeitmodelle machen den Meisterbetrieb zu einem beliebten Arbeitgeber für erfahrene Installateure und Nachwuchs-Fachkräfte. Wenn Innovationskraft, Teamgeist und Spaß am Handwerksberuf aufeinandertreffen, werden in Rheinstetten gerne auch mal die Naturgesetzte außer Kraft gesetzt: Im Lager der Ernst Wohlfeil GmbH hängt eine Badewanne an der Decke – eine Hommage an Loriots "Herren im Bad". „Das war ein Geschenk der Mitarbeiter, nachdem ich die individuellen Arbeitszeitmodelle eingeführt habe“, erklärt Schäffer. „Sie erinnert uns daran, dass Humor, Kreativität und ein faires Miteinander wichtige Bestandteile unserer Arbeit sind.“ Uwe Schäffer kann sich nicht zuletzt deshalb darüber freuen, dass Fachkräftemangel für seinen Betrieb kein Thema ist. „Unsere Arbeitsumgebung fördert eine positive und motivierende Atmosphäre. Wir legen großen Wert auf Teamgeist und Spaß bei der Arbeit. Die Badewanne an der Decke symbolisiert genau diese Philosophie – ein kreativer und humorvoller Arbeitsplatz zieht engagierte Talente an.“ Wie Loriot schon sagte: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos“ – ein Unternehmen ohne zufriedene Mitarbeiter und zeitgemäßen Kalkschutz ist es auch.