Nichts liegt uns mehr am Herzen als schnelle und kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden und Bewerberinnen und Bewerber. Über 20 Jahre Personalsuche und - beratung zeichnen uns aus.

Unsere Firmenphilosophie hat sich bewährt. Bedeutende Firmen der SHK-Branche vertrauen uns Ihr Personal Recruiting an. Andere Firmen und hier im Besonderen die Handwerksbetriebe optimieren mit uns Ihre Strategie der Personalbeschaffung bzw. - bindung. Wir sind ein BAFA zertifiziertes Unternehmen und autorisierter Berater in der Offensive Mittelstand. Qualitätsmerkmale die für sich sprechen. Mit unserem langjährigen Partner Tool „Jobfidence®“ Eignungsdiagnostik unterstützen wir unsere Kunden im Einstellungsprozess oder in den Bereichen der Personalentwicklung und Karriereberatung.

Aktuell suchen wir für unsere Kunden:

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Baden-Württemberg (2-stufig)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Baden-Württemberg (3-stufig)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Berlin (2-stufig)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Sachsen/Thüringen (2-stufig)

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) - Niedersachsen/NRW (2/3-stufig)

Kundendiensttechniker - Außendienst (m/w/d) Hessen (Industrie)

Kundendiensttechniker - Außendienst (m/w/d) BaWü (Industrie)

SHK-Meister/Techniker (m/w/d) - Baden-Württemberg

Industriemeister (m/w/d) - Baden-Württemberg (Industrie)

Content Manager (m/w/d) - Bayern

Weitere Stellenangebote finden Sie auf unserer Homepage www.dwmb.de. Empfehlen Sie uns weiter, wenn Sie eine Person kennen, die sich verändern möchte. Wenn Sie selbst eine neue Aufgabe bei TOP-Arbeitgebern suchen, rufen Sie uns an.

Arbeitgebern die qualifiziertes Personal suchen (auch schwierig zu besetzende Positionen) bieten wir in einem kostenfreien Erstgespräch einen ersten Eindruck unserer

Vorgehensweise.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne auch per LinkedIn oder XING.