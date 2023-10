Die kontinuierliche Anpassung des notwendigen Differenzdrucks einer Anlage ist in der Gebäudetechnik von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Heiz- oder Kühlsysteme ordnungsgemäß funktionieren. Mit statischen Armaturen kann nur für einen einzigen Betriebszustand (üblicherweise Vollast-Betrieb) optimal gesorgt werden. Die überwiegende Betriebszeit einer Anlage fällt jedoch normalerweise in den Teillastbereich. Dies bedeutet permanente Druck- und Durchflussänderungen in der Anlage. Ist der Differenzdruck zu hoch, kann dies zu einem übermäßigen Energieverbrauch und Überhitzung führen. Auf der anderen Seite führt ein niedriger Differenzdruck zu einer unzureichenden Erwärmung oder Kühlung der Räume.

Dynamische Differenzdruckregler spielen hierbei eine wichtige Rolle. Sie stellen sicher, dass die gewünschten Temperaturen in den verschiedenen Räumen eines Gebäudes erreicht werden, indem sie selbständig auf sich ändernde Durchfluss- und Druckverhältnisse reagieren. Somit läuft das System effizient und ausgewogen.

1 Automatische Regelung

Differenzdruckregler regeln den Druckunterschied zwischen dem Vor- und Rücklauf eines Systems, indem sie den Durchfluss des Heizungs- oder Kühlmediums in einer Anlage mit dem richtigen Druck anpassen. Schließt man ein Thermostatventil am Heizkörper, fehlt ein Widerstand im System, wodurch andere Anlagenteile mehr Durchfluss erhalten. Der Differenzdruckregler reagiert automatisch auf diese Veränderungen und öffnet bzw. schließt sich je nach Anlagensituation. Somit werden alle Anlagenteile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt.

2 Effizienzsteigerung

Durch die automatische Anpassung des Differenzdrucks und somit des Durchflusses in der Anlage wird eine Über- oder Unterversorgung von Anlagenteilen verhindert. Dies gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb und führt zu einer geringeren Umweltauswirkung.

3 Hydraulischer Abgleich

Differenzdruckregler spielen auch beim hydraulischen Abgleich eine wesentliche Rolle. Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, bei dem der Durchfluss vom Heiz- oder Kühlwasser in den verschiedenen Teilen einer Anlage so angepasst wird, dass jeder Raum bzw. Bereich die erforderliche Menge an Wärme bzw. Kälte erhält. Dies geschieht durch die Einstellung des Differenzdrucks. Differenzdruckregler sorgen dafür, dass der richtige Druckunterschied aufrechterhalten wird, um den erforderlichen Durchfluss in der Anlage sicherzustellen.

4 Energie- und Kosteneinsparung

Durch die Verwendung von Differenzdruckreglern und die damit verbundene Gewährleistung des hydraulischen Abgleichs kann der Energieverbrauch in Heizungs- und Kühlsystemen erheblich reduziert werden. Dies führt zu geringeren Betriebskosten.

5 Komfort

Ein zu hoher Differenzdruck in der Anlage kann zu Geräuschbildung in Rohren und Armaturen führen. Durch den Einsatz von Differenzdruckreglern wird verhindert, dass das Heizmedium mit zu hoher Geschwindigkeit durch die Rohre strömt und beugt somit diesem Problem vor. Zudem führt eine gleichmäßige Wärmeverteilung in einer Anlage zu zufriedenen Kunden, da alle Bewohner in allen Räumen die gewünschte Raumtemperatur erhalten.

HERZ bietet eine große Produktvielfalt an dynamischen Differenzdruckregler. Es gibt Typen mit einstellbarem Differenzdruckbereich, mit fix eingestelltem Differenzdrucksollwert sowie Ausführungen mit Anschlussgewinde für Antriebe.