MILWAUKEE® stellt die neueste Innovation im Bereich der Elektrowerkzeuge vor: die M18 FUEL™ Akku-Sicherheits-Bandsäge. Dieses Hochleistungswerkzeug kombiniert modernste Sicherheitsfunktionen mit branchenführender Geschwindigkeit und präziser Kontrolle und wird so zum unverzichtbaren Helfer für SHK-Profis, die bei der Installation und Wartung auf Effizienz und Sicherheit setzen.

Schnellste Bandsäge in ihrer Klasse

Mit einer um 30 % höheren Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell, setzt die M18 FUEL™ Sicherheits-Bandsäge neue Standards für Produktivität und Effizienz. Ob beim Zuschnitt von Rohren aus Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff – diese Bandsäge garantiert präzise Ergebnisse in kürzester Zeit.

Zwei-Schalter-Mechanismus für höchste Sicherheit

Die M18 FUEL™ Bandsäge verfügt über einen innovativen Zwei-Schalter-Mechanismus, der sicherstellt, dass beide Hände des Anwenders während des Betriebs am Gerät bleiben. Diese Funktion minimiert das Verletzungsrisiko erheblich und sorgt für ein sichereres Arbeiten – besonders wichtig bei der Arbeit in engen oder anspruchsvollen Umgebungen, wie sie im SHK-Bereich häufig vorkommen.

Integrierte Sägeblattabdeckung

Die integrierte Sägeblattabdeckung bietet zusätzlichen Schutz, indem sie den Zugriff auf das Sägeblatt verhindert. Dies stellt sicher, dass Anwender optimal geschützt sind, selbst bei intensiven Einsätzen in der Heizungs-, Sanitär- und Klimatechnik.

Cut-Stop Technologie für einfachen Sägeblattwechsel

Dank der Cut-Stop Technologie können Sägeblätter schnell und einfach gewechselt werden. Gerade bei wechselnden Materialanforderungen im SHK-Bereich spart dies wertvolle Zeit und erhöht die Effizienz.

Maximale Kontrolle für jedes Material

Mit einem 4-stufigen Geschwindigkeitsregler und einem variablen Geschwindigkeitsabzug bietet die M18 FUEL™ Bandsäge präzise Kontrolle für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Edelstahl, Aluminium und PVC. Dadurch ist sie optimal für Anwendungen wie den Zuschnitt von Leitungen und Profilen geeignet.

Breite Schnittkapazität

Die M18 FUEL™ Bandsäge überzeugt mit einer beeindruckenden Schnittkapazität von bis zu 127 x 127 mm. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Installation und Wartung von Heizungs-, Sanitär- und Klimasystemen.

Gerade & kalte Schnitte, wenig Grat

Die M18 FUEL™ Bandsäge liefert exakte, gerade Schnitte, arbeitet mit einem kalten Schnitt und hinterlässt dabei nur minimalen Grat. Dies macht sie ideal für das Trennen von Rohren und Profilschienen – unverzichtbar für die präzise und saubere Arbeit im SHK-Bereich.

Entdecken Sie unser Perfect Match

Optimieren Sie die Ergebnisse Ihrer Anwendung durch die Nutzung unseres branchenführenden Zubehörs für das Perfect Match! Unser komplettes Bandsägebänder Sortiment finden Sie hier.

Fazit

Die neue M18 FUEL™ Akku-Sicherheits-Bandsäge von MILWAUKEE® vereint Geschwindigkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit in einem leistungsstarken Werkzeug. Sie bietet die perfekte Lösung für SHK-Profis, die nach erstklassigen Ergebnissen und höchster Sicherheit suchen. Gemeinsam mit unserem umfangreichen Sortiment an speziell entwickeltem Zubehör sorgt sie für das perfekte Zusammenspiel von Werkzeug und Anwendung.

Erhalten Sie alle Produktinformationen zur M18 FUEL™ Akku-Sicherheits-Bandsäge hier.