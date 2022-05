Kaldewei Nueva-Waschtische aus der Feder von Designer Werner Aisslinger

Das Hotel Seegarten in Sundern ist eine absolute Top-Adresse, wenn es um exklusiven Urlaub im Sauerland geht. Das Haus von Fernsehkoch Olaf Baumeister steht für Wohn- und Esskultur auf Spitzenniveau. Das gilt auch für die gesamte Hotelarchitektur, für die Baumeister und sein Team nur die besten Partner ausgesucht haben, um ein Ambiente voller handverlesener, zeitgenössischer Möbel und luxuriöser Interieurs zu schaffen. Um auch dem Design der Bäder im gesamten Haus ein hochwertiges Profil zu verleihen, hat Hotelier Olaf Baumeister auf Kaldewei gesetzt. Neben 14 Centro Duo Badewannen wartet das Hotel Seegarten mit einer echten Design-Neuheit auf. In 49 Gästebädern kamen die ersten Nueva Waschtisch-Schalen aus der Feder von Werner Aisslinger zum Einbau.

Designer Werner Aisslinger ist es gelungen, den Schalen aus kostbarer Stahl-Emaille einen einzigartigen Akzent zu verleihen. Nueva besticht mit einer klaren, elementaren Form als Gegenpol zu einer immer komplexer werdenden Welt. Der prägnante Versatz in der Kontur des neuen Designs verleiht der Schale eine ruhige Präzision, die sie schon jetzt zu einem Klassiker von Morgen prädestiniert. Als Krönung wird der Entwurf mit dem Red Dot Award ausgezeichnet, der Ende Juni 2022 verliehen wird. Das Hotel Seegarten ist weltweit das erste Hotel, das diese neuen Waschtisch-Schalen noch vor dem offiziellen Verkaufsstart bezogen hat.

„Das Besondere bei uns im Hotel Seegarten ist, dass wir traditionell das gesamte Interieur regional und nachhaltig auswählen: Vom Lehmputz an der Wand über Kleinigkeiten wie Schalter und Kabel bis hin zu Badobjekten aus Stahl-Emaille. Das kommt nicht nur bei unseren Lieferanten wahnsinnig gut an, sondern natürlich auch bei unseren Gästen, die die Geschichten hinter den Produkten lieben“, erzählt Hotelier Olaf Baumeister stolz. Die Nueva--Waschtische mit ihrem ausdrucksstarken und klar definierten Design sind aus kreislauffähiger Stahl-Emaille gefertigt und eignen sich für luxuriöse Hotelbäder und Wellness-Bereiche ebenso wie für exklusive Private Spas und Public Areas. Das Modell ist in allen gängigen Sanitärfarben sowie in den Tönen der Coordinated Colours Collection erhältlich. So dürfte Nueva bald nicht mehr nur in der sauerländischen Idylle am Sorpesee für stilvolle Badmomente sorgen.