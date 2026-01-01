Die übersichtlich strukturierte Startoberfläche des AEG THERMO BODEN Planers führt SHK- und Elektroprofis direkt in die projektbezogene Planung. Foto: AEG Haustechnik

Schneller planen, sicher auslegen, komfortabel bedienen: Unter diesem Leitgedanken hat die AEG Haustechnik ihr kostenloses Online-Planungstool für elektrische Fußbodenheizungen/-temperierungen überarbeitet und in das aktuelle AEG Corporate Design integriert. Der neue THERMO BODEN Planer unter

www.aeg-haustechnik.de/thermo-boden-planer unterstützt SHK- und Elektrofach-betriebe dabei, Projekte normgerecht, zeitsparend und fehlerfrei zu dimensionieren.

Die Software führt Anwender mit einer klar strukturierten Benutzerführung in nur drei Schritten zu einem vollständigen Verlegeplan. Das Ergebnis ist eine korrekt ausgelegte Lösung – inklusive Stückliste mit passendem AEG Heizmattenset, Komfortregler und erforderlichem Installationszubehör. Die intuitive Bedienung reduziert den Aufwand auf wenige Klicks und macht das Tool sowohl für die Angebotsphase als auch für die Ausführungsplanung attraktiv.

Der THERMO BODEN Planer verarbeitet alle gängigen Grundrisse bis zu einer Raumgröße von etwa 45 m² – von einfachen bis hin zu stark verwinkelten Geometrien. Türen, Fenster und sanitäre Einrichtung können maßstabsgetreu erfasst, gedreht und per Drag-and-drop flexibel positioniert werden. Die Software visualisiert automatisch alle relevanten Zonen, inklusive der nicht zu beheizenden Bereiche.

Das Tool berechnet die Belegungsplanung sekundenschnell und stellt zur direkten Bewertung sowohl die horizontale als auch die vertikale Verlegerichtung gegenüber. Fachbetriebe erhalten so sofort eine Entscheidungsgrundlage hinsichtlich Nutzungsoptimierung und Materialeinsatz.

Im Hintergrund greift das Programm auf die AEG Produktdatenbank zu und erstellt automatisch ein passgenaues THERMO BODEN Set inklusive Temperaturregler und Zubehör. Das erleichtert die Kalkulation erheblich: Sowohl Materialbedarf als auch Verlegeaufwand lassen sich unmittelbar aus der Planung ableiten. Abschließend kann das Ergebnis inklusive Verlegeskizze und Stückliste als PDF gespeichert oder ausgedruckt werden.