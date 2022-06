Acquabella Waschtische

Wenn die Duschwanne der Star der Bäder ist, ist die Waschtischplatte der perfekte Begleiter. Der Schlüssel liegt in der Kombination von Design und Funktionalität den beiden Elementen, die für ein perfektes Bad zu berücksichtigen sind.

In Acquabella haben wir vier Modelle von Waschtische, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden, was auch immer diese sein mögen.

Integra Waschtische

Die getreue Wiedergabe des eleganten und homogenen Schiefers ist die Essenz der Textur Slate, aus der dieses Waschtische modell besteht. Mit Standardmaßen und integriertem Waschbecken sind sie eine einfache Lösung für ein modernes und minimalistisches Badezimmer.

Die kleinste der Versionen, 60×46’5cm, kann eine gute Option für eine kleine Toilette oder das Gästebad sein, während sich die gewagteren und mit mehr Platz ausgestatteten Personen für das Modell Integra120 XL entscheiden können, das mit einem einzigen Becken von 104×26’7cm in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken wird.

Wenn Sie zu Hause mehr als eine Person sind und sich auf Zeitpläne einigen müssen, können Sie die Diskussionen dank der Integra 2-Arbeitsplatte (120 oder 140 cm) und zwei Waschbecken beenden, wodurch Sie Ihre Zeit besser verwalten können.

Infinity Waschtische

Wenn Ihnen die Integra-Waschtische gefiel, Sie aber Liebhaber der persönlicher Anpassung sind, ist die Infinity-Kollektion die Antwort. Erhältlich in sieben unserer Texturen: Slate, Beton, Nude, Arabba, Ardesia, Zero und Ethnic, dieses Modell bietet dem Benutzer totale Anpassungsfähigkeit, mit einem oder zwei Becken in bis zu drei verschiedenen Größen, 42, 52 oder 62 cm lang, die in jeder Position platziert werden können.

Wenn Sie alles zur Hand haben möchten, können Sie einen 150cm-Infinity-Waschtisch mit einen Becken auf einer Seite wählen, sodass viel Platz für Ihre persönlichen Gegenstände vorhanden ist. Oder Sie wählen einen 220cm-Waschtisch mit zwei Wachbecken, die Sie teilen können, ohne sich zu stören.

Aber wenn wir etwas zur Hand haben müssen, dann sind es die Handtücher. Dieses Modell, in seiner Version mit Schürze oder mit einer reduzierten Schürze, erlaubt Ihnen, einen in der Schürze integriert oder metallischen Handtuchhalter einzubauen, um Ihr Bad noch funktioneller zu machen.

One Waschtische

Die einfachste unserer Waschtische, die zur Aufnahme der Aufsatzwaschbecken oder als Ablagefläche konzipiert ist, passt sich jeder Badezimmergröße an, da Sie die zwischen den Größen 60 und 220cm wählen können und wie beim Modell Infinity die Möglichkeit haben, einen in der Schürze integriert oder metallischen Handtuchhalter in der Version mit Schürze einzubauen.

Wie Sie sehen, gibt es viele Lösungen, die ein Waschtisch in Ihr Badezimmer bringen kann. Sobald Sie sich über die Bedürfnisse und den Stil, den Sie dem Badezimmer geben möchten, im Klaren sind, müssen Sie nur noch entscheiden, welchen Sie am liebsten mögen.

Mini Waschtische

Die neue Mini-Waschtisch Option von Acquabella ist ein kleines Stück mit einem tiefen und breiten Soft-Touch-Waschbecken. Die Außenseite ist mit der Slate-Textur verkleidet, das das Aussehen von Schiefer getreu wiedergibt, während ein moderner und subtiler Handtuchhalter das Design der Waschtische Mini vervollständigt. Ihre große Anpassungsfähigkeit an die kleinsten Räume macht die Waschtische Mini zum idealen Bewohner jedes Badezimmers.

Die Mini-Waschtische von Acquabella sind in einen einzigen Format erhältlich (Höhe 21 cm, Breite 40 cm und Tiefe 35 cm). Es beinhaltet den Handtuchhalter, bei dem Sie zwischen poliertem Stahl oder schwarzer Ausführung wählen können.

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com