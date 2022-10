Als eine in Europa führende Marke steht unser Mandant für langlebige, klimaschonende sowie hocheffiziente Heizlösungen für Neubau, Sanierung, Modernisierung und Nachrüstung. Mit mehr als 300 Servicemitarbeitern ist unser Mandant flächendeckend in Deutschland an 365 Tagen, rund um die Uhr für die Kunden im Einsatz, um die maximale Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus der Lösungen und Produkte zu gewährleisten.

Warum gibt es diese Position?

Damit so vielen Menschen wie möglich nachhaltiger Komfort für das zu Hause angeboten werden kann

Damit Sie einen gewichtigen Anteil daran haben, dass Ihr zukünftiger Arbeitgeber der beste Anbieter von Heizlösungen wird, der durch erstklassigen Service die Bedürfnisse der Verbraucher über den gesamten Lebenszyklus der gelieferten Systeme und Produkte abdeckt

Was sind Ihre (m/w/d) Aufgaben?

Sie tragen die Kunden-, Umsatz- und Produktabsatzverantwortung für Ihr zugeordnetes Vertriebsgebiet

Sie sind erster Ansprechpartner sowie Problemlöser für Ihre Kunden

Sie bauen den bestehenden Kundenstamm durch intensive Betreuung innerhalb Ihres Vertriebsgebietes weiter aus und pflegen Kontakte zu den Zielkunden im SHK-Handwerk

Sie führen Preis- und Konditionsverhandlungen

Sie arbeiten eng mit dem Vertriebsinnendienst und dem regionalen Service zusammen

Wie meistern Sie die Aufgaben?

Sie verfügen über eine möglichst umfassende technische Ausbildung und haben bereits Vertriebserfahrung gesammelt

Sie erfahren eine gezielte Einarbeitung und werden regelmäßig im eigenen Schulungscenter weitergebildet

Das können Sie von Ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten!

Langfristige Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeiten und einen sicheren Arbeitsplatz bei einem konzerngebundenen und mittelständischen Unternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland

Eine reizvolle und leistungsgerechte Vergütung zzgl. Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) sowie Sonderprämien für besondere Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind selbstverständlich

Vertrieb einer anerkannten und eingeführten Marke

Flexible Arbeitszeiten und Gleitzeitregelung

Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu!

Ihr Ansprechpartner: Christian Bräuer

Telefon: +49 (0) 151-21122404 projektleitung(at)ewald-w-schneider.de www.ewald-w-schneider.de

Ewald W. Schneider® und sein Team orientieren sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)