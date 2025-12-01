01.12.2025  Pressemeldung Alle News von IMI Hydronic Engineering

EasyPlan 2025 – Einfach planen. Sicher abgleichen. Für Förderung dokumentieren.

„Seit über 15 Jahren vertrauen mehr als 100.000 Nutzer auf EasyPlan“, erklärt Rüdiger Werthschulte, Trainer bei IMI und Experte für die Software. „Mit dem Update auf die Version 2025 haben wir die Berechnungsleistung nochmals deutlich gesteigert. Bei vorhandenen Raumgeometriedaten und Heizkörpergrößen benötigen Anwender nur 15 Minuten je Wohnung für den vollständigen hydraulischen Abgleich.“

Neue Funktionen: Berechnung nach DIN/TS 12831-1 (Verfahren B) direkt in der Software –intelligente Heizflächenoptimierung – etagenweise Planung kopieren. 

