CONEL mit Truck und Theke bei der SHK+E ESSEN

Neuheiten, Mitmach-Aktionen und Produktwelten im Showtruck - wenn die SHK+E ESSEN vom 19. bis zum 22. März 2024 zehntausende Fachhandwerker in die Messehallen lockt, zeigt CONEL, was in der Installationstechnik alles möglich ist. Auf knapp 150 Quadratmetern Standfläche geht es um weit mehr als Werkzeuge, Fittings oder Wasserenthärtung: CONEL macht den Standbesuch zum Erlebnis.