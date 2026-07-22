Das Badezimmer ist heute ein Ort der Entspannung, an dem Design, Komfort und Individualität perfekt zusammenspielen. Mit der Slatestone L Mineralgussduschwanne schaffen Sie die ideale Grundlage für ein stilvolles Badezimmer, das Ihre persönliche Handschrift trägt.

Design, das begeistert

Die Slatestone L überzeugt durch ihre hochwertige, strukturierte Oberfläche in natürlicher Steinoptik. Sie verleiht jedem Badezimmer eine elegante und exklusive Ausstrahlung und harmoniert gleichermaßen mit modernen, minimalistischen sowie klassischen Einrichtungsstilen. Die feine Steinstruktur sorgt nicht nur für eine besonders angenehme Haptik, sondern unterstreicht den hochwertigen Charakter der Duschwanne bis ins kleinste Detail.

Ein besonderes Highlight ist das flächenbündig integrierte Ablaufgitter. Dieses ist nicht nur in Edelstahl erhältlich, sondern auf Wunsch auch in Schwarz matt, der jeweiligen Wannenfarbe oder in zahlreichen RAL-Farbtönen. Dadurch entsteht ein stimmiges Gesamtbild, bei dem Duschwanne und Ablauf optisch miteinander verschmelzen. Das Ergebnis: eine ruhige, harmonische Flächenwirkung, die höchsten Designansprüchen gerecht wird.

Farbvielfalt für individuelle Badkonzepte

Ob warme Sand- und Beigetöne, dezente Graunuancen oder modernes Anthrazit – die große Farbauswahl eröffnet zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten. So lässt sich die Slatestone L perfekt auf Fliesen, Möbel und Armaturen abstimmen und fügt sich harmonisch in jedes Raumkonzept ein.

Mit den natürlichen Farbvarianten entstehen individuelle Badezimmer mit Charakter. So wird die Dusche zum stilvollen Blickfang in jedem Badezimmer.

Sicherheit trifft auf Komfort

Neben ihrer außergewöhnlichen Optik überzeugt die Slatestone L auch im täglichen Gebrauch. Die strukturierte Oberfläche bietet eine zuverlässige Trittsicherheit, angelehnt an die Rutschhemmklasse C3. Dadurch wird im Regelfall keine zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung benötigt, was ein Pluspunkt sowohl für die Optik als auch für die Pflege darstellt.

Im Vergleich zu den meisten Mineralgussduschwannen am Markt sind die Slatestone-Duschwannen durch eine spezielle Materialzusammensetzung mit höherem Harzanteil wesentlich leichter und widerstandsfähiger.

Zukunftssicher planen

Die Slatestone L eignet sich hervorragend für den bodenebenen Einbau und ist damit die ideale Lösung für moderne, barrierefreie Badezimmer. Sie ermöglicht großzügige Duschbereiche mit klaren Linien und maximaler Gestaltungsfreiheit, ganz gleich, ob im Neubau oder bei einer Badmodernisierung.

Ob vor Ort oder ab Werk: Die Duschwannen können individuell angepasst werden und eignen sich dadurch auch optimal für Sanierungen und anspruchsvolle Einbausituationen.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Hochwertige Mineralgussduschwanne mit edler, strukturierter Steinoptik

Große Farbvielfalt : von hellen Naturtönen bis zu modernem Anthrazit

: von hellen Naturtönen bis zu modernem Anthrazit Flächenbündiges Edelstahl- Ablaufgitter auch in Wannenfarbe oder zahlreichen RAL-Farbtönen erhältlich

Edelstahl- auch in Wannenfarbe oder zahlreichen RAL-Farbtönen erhältlich Harmonisches Design durch perfekt abgestimmte Farbgestaltung

Flexibilität durch individuellen Zuschnitt

Strukturierte Oberfläche mit zuverlässiger Trittsicherheit , angelehnt an Rutschhemmklasse C3

, angelehnt an Rutschhemmklasse C3 In der Regel keine zusätzliche Anti-Rutsch-Beschichtung erforderlich

Ideal für bodenebene und barrierefreie Duschen

und Zeitloses Design kombiniert mit höchstem Komfort und langlebiger Qualität

Gestalten Sie Ihr Badezimmer ganz nach Ihren Vorstellungen. Mit der Slatestone L Mineralgussduschwanne setzen Sie individuelle Akzente, verbinden anspruchsvolles Design mit hoher Funktionalität und schaffen einen Duschbereich, der jeden Tag aufs Neue begeistert.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu verfügbaren Größen, Farben und individuellen Lösungen. Besondere Angebote zu den Slatestone-Duschwannen gibt es in unseren Neuheiten-Katalog oder klicken Sie gleich rein in den Schröder-Onlineshop.

Immer lohnenswert: Ein Blick in das umfangreiche Produktsortiment über unsere Kataloge.