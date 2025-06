Der erstmals von Viessmann Climate Solutions verliehene FIS Combined for Change Award zeichnete die wirkungsvollste Initiative für nachhaltigen Wintersport während der Weltcups der Nordischen Kombination 2024/2025 aus. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

In der vergangenen Saison der Nordischen Kombination hat sich jede teilnehmende Veranstaltung mit zentralen Themen wie der Energieeffizienz, dem nachhaltigen Transport, der Abfallreduzierung oder dem Engagement in der Region beschäftigt. Diese Initiativen spiegeln ein kollektives Engagement für eine nachhaltigere Zukunft für die Nordische Kombination wider. Am Ende der Saison wurden sie in einem Abstimmungsprozess bewertet, an dem FIS- und Viessmann-Vertreter:innen, LOCs, Athletinnen und Athleten sowie Fans beteiligt waren.

Die Organisatoren des Weltcups in Schonach (Deutschland) haben sich gegen die starke Konkurrenz durchgesetzt und wurden als Gewinner des ersten FIS Combined for Change Award von Viessmann Climate Solutions ausgezeichnet. Ihr Projekt vereinte zwei wichtige Initiativen: die Einführung eines gemeinsamen energieeffizienten und beheizten Zelts für das Skiwachsen und die Integration von kostenlosen öffentlichen Verkehrsmitteln in das Veranstaltungsticket.

In der Vergangenheit war es üblich, dass jedes Team seine eigene Wachskabine hatte, die jeweils separat beheizt und mit Energie versorgt werden musste. Das Schonach-Team reagierte nachhaltig und pragmatisch, indem es ein energieeffizientes Zelt aufstellt, das alle Teams zum Waxen der Skier nutzen konnte. Dieser innovative Ansatz sparte schätzungsweise 25 Tonnen CO₂-Emissionen – im Vergleich zu früheren Veranstaltungen mit einzelnen Zelten. Außerdem konnten die Zuschauer dank einer neuen Partnerschaft mit öffentlichen Verkehrsbetrieben kostenlos mit Regionalzügen und Bussen zum Veranstaltungsort reisen. Dadurch wurde der Verkehr erheblich reduziert und die Zugänglichkeit, z. B. für Menschen mit Behinderungen, verbessert.

Als Anerkennung für ihren Erfolg erhält das Gewinner-LOC Schonach einen 10.000-Euro-Gutschein für eine innovative Klima- und Energielösung von Viessmann Climate Solutions. Damit können sie ihr Engagement ausweiten und die Umweltbelastungen weiter reduzieren.

Georg van der Vorst, Leiter des Sportsponsorings bei Viessmann Climate Solutions: „Die Ergebnisse der ersten Saison der #CombinedForChange Sustainability Tour haben gezeigt, wie viel Einfluss durch verschiedene Initiativen erzielt werden kann. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit der FIS bereits erreicht haben, und wollen die Projekte weiter ausbauen und verbessern, um einen langfristigen positiven Einfluss auf die Umwelt und das Klima zu gewährleisten, was wiederum entscheidend für die kommenden Generationen ist. Wir bedanken uns bei den LOCs und allen Beteiligten für ihr nachhaltiges Engagement bei der Durchführung der Veranstaltungen. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Schonacher Team für die Auszeichnung mit dem ersten 'Combined For Change Award'. Wir waren sehr beeindruckt von eurem herausragenden Engagement.“

Auch die anderen beiden Finalisten präsentierten beeindruckende Projekte:

Ruka, Finnland, hat ein fortschrittliches Snowfarming-System entwickelt, das Naturschnee von Winter zu Winter aufbewahrt. Diese Technologie in Verbindung mit einer automatisierten und energieeffizienten Schneeproduktion führte zu einer Verringerung des Energieverbrauchs für die Beschneiung um 90 % im Vergleich zu 2016..

Otepää, Estland, führte das „Green Ambassadors Program“ ein, bei dem Freiwillige geschult wurden, um die rund 12.000 Besucher über Mülltrennung und Nachhaltigkeit zu informieren. Dadurch konnte die Recyclingquote erheblich gesteigert werden, obwohl sich die Zuschauerzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte.

Die FIS Viessmann #CombinedForChange Sustainability Tour hat gezeigt, wie lokales Handeln zu kollektiver Wirkung führen kann. Insgesamt wurden bei den acht Veranstaltungen:

Laut den vorliegenden Daten nahmen über 190.000 Zuschauer:innen teil.

Mehr als 10.000 Schulkinder konnten durch Initiativen wie Freikartenprogramme (wie in Lahti) für den Sport begeistert werden, so dass sich eine neue Generation von Wintersportfans entwickeln kann..

Umfangreiche betriebliche Verbesserungen wurden vorgenommen, unter anderem die Umstellung auf erneuerbare Energien (Oslo), die Einführung von Programmen zur Abfallvermeidung (Ramsau) und die Entwicklung nachhaltiger Catering-Programme mit lokalem Bezug von Lebensmitteln (Seefel.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Saison war die Notwendigkeit von nachhaltiger Mobilität. Die Einführung des kostenlosen Nahverkehrs in Schonach und die Tatsache, dass in Oslo 98 % der Zuschauer öffentliche Verkehrsmittel nutzen, zeigen, dass sich die gesamten Treibhausgasemissionen von Veranstaltungen durch die Nutzung umweltfreundlicherer Verkehrsmittel drastisch reduzieren lassen.

Neben den rein fachlichen Lösungen wurde auf der Tour auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Projektteams hervorgehoben. In Zukunft werden die LOCs miteinander arbeiten und ihre Ideen, Erfolge und Herausforderungen miteinander teilen. Dieser Geist der Zusammenarbeit wird als wesentliches Element für die Zukunft der Nachhaltigkeit bei nordischen Kombinationsveranstaltungen angesehen. Die Organisatoren werden ermutigt, voneinander zu lernen, erfolgreiche Maßnahmen zu wiederholen und sie lokal anzupassen, um sicherzustellen, dass jede Saison auf der letzten aufbaut.

„Es ist sehr beeindruckend, aus erster Hand zu erfahren, wie Veranstaltungen ihre Umweltauswirkungen reduzieren und gleichzeitig lokale Gemeinschaften stärken können“, sagte Susanna Sieff, FIS-Direktorin für Nachhaltigkeit. „Indem wir den nachhaltigen Transport in den Vordergrund stellen und die Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern fördern, bauen wir ein Vermächtnis auf, das sich hoffentlich Jahr für Jahr erweitert. Der wichtigste Teil von #CombinedForChange ist nicht das, was wir in dieser Saison erreicht haben – es ist das, was in Zukunft daraus entstehen wird.“

Weitere Informationen zu #CombinedForChange und den nachhaltigen Projekten aller LOCs der vergangenen Saison finden Sie hier: www.fis-ski.com/nordic-combined/combined-for-change-sustainability-tour

Über die Fédération Internationale de Ski (FIS)

Die FIS ist der weltweite Dachverband des Schneesports, auf den etwa 55 % aller bei den Olympischen Winterspielen und 80 % der bei den Paralympischen Winterspielen vergebenen Medaillen entfallen. Ein Teil der Aufgabe der FIS ist es, Inspiration und Katalysator zu sein, um die Attraktivität des Leistungs- und Freizeitsports im Schnee auf nachhaltige Weise zu steigern. Die FIS hat das Sport for Nature Framework und das UN Sports for Climate Framework unterzeichnet und strebt an, ihren CO2-Fußabdruck bis 2030 zu halbieren und bis 2040 klimaneutral zu sein. Die Pläne der FIS zur Nachhaltigkeit sind im FIS Impact Programme festgelegt.