Hallo zukünftige/r Mitarbeiter/in (m/w/d),

wir suchen Sie als Teil unseres Teams. Sie haben kaufmännische Grundkenntnisse (oder mehr) und sind auf der Suche nach einer neuen, abwechslungsreichen Herausforderung, dann würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen.

Zuerst möchten wir Ihnen eine Frage beantworten: wo bewerbe ich mich?

Wir sind ein B2B-Versandgroßhandel im Bereich Heizung- und Sanitärtechnik. Wir sitzen in Roßdorf bei Darmstadt an einem eigenen Standort. Seit über 20 Jahren arbeiten wir erfolgreich als Versandgroßhandel. Unsere Kunden sind Installateure und Industrieunternehmen - bundesweit. Wir liefern vom kleinen Ersatzteil bis zur kompletten Anlage alles, was unsere Kunden benötigen. Dabei achten wir auf ein tolles Miteinander im Team, als auch mit unseren Kunden und Lieferanten. Wir haben ein eigenes Lager, von dem aus täglich bis zu 100 Pakete an unsere Kunden versendet werden. Unsere Büros sind modern ausgestattet. Unser Firmengebäude liegt angenehm ruhig am Ortsrand von Roßdorf, Parkplätze sind ausreichend vorhanden und durch das neue Einkaufszentrum (ganz in der Nähe) bleibt auch das leibliche Wohl nicht auf der Strecke.

Warum sollten Sie sich bei uns bewerben?

Weil wir eine spannende Position und möchten sie mit einer/m neuen Teamplayer/in (m/w/d) besetzten. Weil Einkauf ihre Passion ist, Sie gerne mit Lieferanten zu tun haben, Dinge gut im Blick behalten und sich freuen, wenn der Vertrieb dank Ihrer Arbeit sauber läuft.

Was die ausgeschriebene Stelle an Aufgaben mit sich bringt?

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag verbunden mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet. Kern der Tätigkeit ist der operative Einkauf. Das bedeutet, sie überwachen die Bestände, erzeugen entsprechend die Bestellungen, verhandeln Preise, kontrollieren die Auftragsbestätigungen und die Rechnungen, senden Lieferterminmahnungen an Lieferanten und stehen auch mit Kollegen und Kunden in stetem Austausch. Auch die Pflege der Warenwirtschaft oder bspw. das Einholen von Angeboten gehört dazu.

Das Aufgabenspektrum in Stichpunkten:

Erstellung der Bestellungen

Optimierung der Bestell- und Bestandsmengen

Sammel-, Abrufbestellungen verhandeln

Stammdatenpflege Warenwirtschaft bezogen auf einkaufsrelevante Daten

Lieferterminüberwachung sowie Lieferantenmahnungen (automatisiert)

Kundeninformation über Liefertermine (automatisiert)

Auftragsbestätigungs- und Rechnungskontrolle

Lieferanten falsche Preise anfechten

Gutschriftsüberwachung

Anfragen

Enger Austausch mit Lager & Vertrieb

Verhandeln von Einkaufskonditionen

Was wir Ihnen bieten:

Modern ausgestatteter Arbeitsplatz (höhenverstellbare Schreibtische etc.)

geregelte 40 Stundenwoche

Arbeitszeit von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr mit 1 h Pause

Moderner Pausenraum bzw. im Sommer Pausenecke im Außenbereich plus großer Mitarbeiterkühlschrank und Möglichkeit der Nutzung einer Mikrowelle

Kaffeecorner (in Erstellung)

Familiäres, offenes, freundliches Betriebsklima

Möglichkeit der Nutzung betrieblicher Altersversorgung

Gute Verkehrsanbindung (Parkplätze ausreichend, Bushaltestelle ca. 100 m entfernt)

Einkaufszentrum nur 5 Minuten entfernt

Was wir von Ihnen erwarten?

Wir arbeiten aktuell familiär, offen, gemeinsam und engagiert als Team, um unsere täglichen Aufgaben zu meistern. Insofern erwarten wir von Ihnen, passend zu unseren gelebten Grundwerten, Zuverlässigkeit, Treue, Loyalität, Höflichkeit, Pünktlichkeit und Engagement. Idealerweise ist Ihr Englisch ausreichend bis gut. Sie sehen Probleme eher als Herausforderungen und freuen sich über die Ergebnisse.

Fühlen Sie sich angesprochen?

Dann würden wir uns sehr über Ihre Bewerbung freuen.

Philipp Wagner GmbH

Erbacher Straße 72

64380 Roßdorf

www.philipp-wagner.de

Bewerbungen bitte ausschließlich per E-Mail an bewerbung(at)philipp-wagner.de