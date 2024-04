Der Preis für Holzhackschnitzel der Qualitätsklasse A2, die vorwiegend für Heizanlagen mittlerer Leistung verwendet werden, ist im ersten Quartal des Jahres ge­sunken. Bei einer Abnahmemenge von 80 Schüttraummetern (SRM) zahlen Käufer derzeit im Durchschnitt 24,94 Euro/SRM netto oder 2,77 ct/kWh für den Brennstoff. Dies entspricht einem Rückgang von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Preise der Qualitäts­klassen A1 und B haben zum Jahresbeginn hingegen leicht angezogen.

Alle Qualitätsklassen von Holzhackschnitzeln sind weiterhin preislich deutlich attraktiver als die fossilen Brennstoffe Heizöl und Gas. In den Klassen A2 und B sind sie mehr als 60 Prozent günsti­ger, bei A1 liegt der Preisvorteil bei rd. 50 Prozent. Grund für die Preisentwicklung ist die gute Ver­fügbarkeit von Waldresthölzern und Landschaftspflegeholz als Ausgangsmaterial für die Qualitäts­klassen A2 und B.

Das Deutsche Pelletinstitut (DEPI) rät Käufern, bei der Bestellung von Holzbrennstoffen auf das ENplus-Siegel zu achten. ENplus-zertifizierte Hackschnitzel sind homogen und besonders hoch­wertig. Sie heizen somit reibungslos, effizient und emissionsarm. Adressen von qualifizierten Händlern finden Verbraucher unter www.enplus-hackschnitzel.de.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen Qualitäts­klasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A1 (Wassergehalt < 15 m- %, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitäts­klasse ENplus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m-%). Quali­tätsklasse B entspricht der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Aschegehalt < 5 m- %, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 1. Quartal 2024:

24,94 €/SRM

2,77 ct/kWh

138,63 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)