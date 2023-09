Im Vorfeld des World-Cleanup-Day sammelten die Kaldewei Auszubildenden am Donnerstag, 14. September, im Berliner Park am Unternehmensstandort Ahlen Müll, der sorgfältig getrennt und angemessen entsorgt wurde. Foto: KALDEWEI

„Es ist ein absolut gutes Gefühl, direkt vor Ort etwas tun zu können“ - die engagierten Auszubildenden von Kaldewei beweisen aktuell ihr besonderes Gespür für die Notwendigkeit des Umweltschutzes und der Müllvermeidung. Sie unterstützen als „Little Company“ unter der Geschäftsführung von Jana Hübert und Lea Marit Blüthner den World Cleanup Day 2023 in Kooperation mit dem WWF Deutschland. Die Little Company ist eine von den Kaldewei Azubis geführte interne Juniorfirma, in der jede Nachwuchskraft eigenverantwortlich Aufgaben übernimmt. Mit dieser richtungsweisenden Aktion am Unternehmensstandort Ahlen erweitert Kaldewei die langjährige Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation WWF und unterstreicht erneut seine Ziele zur Förderung von Kreislaufwirtschaft und Mehrweglösungen.

Anlässlich des diesjährigen World Cleanup Day am 16. September machten sich die Kaldewei-Azubis schon vorab direkt „vor der eigenen Haustür“ stark für den Umweltschutz. Passend zur Partnerschaft mit dem WWF sammelten die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Donnerstag, 14. September, im Berliner Park am Unternehmensstandort Ahlen Müll, der sorgfältig getrennt und angemessen entsorgt wurde. Die Aktion verlängert die bestehende nachhaltige Projektpartnerschaft mit dem WWF “Mehrweg gegen Plastikmüll” und zeigt, dass sie auch ganz praktisch umgesetzt und gelebt wird. Die gesamte Planung und Durchführung der Aktion haben die Auszubildenden selbst federführend verantwortet. Neben der Müllbeseitigung ging es ihnen auch darum, die Gastronomie der Stadt mehrwegfähiger zu machen und als Mehrwegbotschafterinnen und -botschafter die Verpackungswende auch in Ahlen voranzutreiben.

Mehrere Azubi-Teams gingen dafür in die Innenstadt und besuchten Gaststätten, Imbisse und Restaurants und machten bei Bedarf auf die Mehrwegangebotspflicht aufmerksam. Dort verteilten sie kleine Pakete, u.a. mit Informationsflyern, Türstickern und Thekenaufstellern. Die angehenden Industriekauffrauen Jana Hübert und Lea Marit Blüthner koordinierten als Little Company Geschäftsführerinnen den gesamten in- und externen Ablauf, die Abstimmung mit dem WWF und der Stadt Ahlen. Gleichzeitig managte die Little Company die Kommunikation des Projekts über die Social-Media-Kanäle von Kaldewei.

Laura Griestop, Expertin für Kreislaufwirtschaft beim WWF Deutschland, ist stolz auf das Engagement der Auszubildenden: „Es ist grandios, wenn sich junge Menschen gegen die Vermüllung unserer Umwelt einsetzen. Es ist sehr zu begrüßen, wenn sie dazu von ihrem Unternehmen motiviert und befähigt werden. Die Firma Kaldewei tut genau dies und stellt ihre Auszubildenden für den Cleanup Walk von der Arbeit frei. Diese Art von Engagement hat Vorbildcharakter.“

Auch Jana Hübert und Lea Marit Blüthner zeigten sich begeistert von der Aktion zum World Cleanup Day: „Es ist ein absolut gutes Gefühl, direkt vor Ort etwas Sinnvolles für die Umwelt zu tun, vor allem im Team und im Rahmen unserer Ausbildung bei Kaldewei – sei es durch das Einsammeln oder durch Vermeidung von Müll, zum Beispiel mit der Nutzung von Mehrwegverpackungen.“ Gefragt, ob es eine Wiederholung geben wird, antworten sie unisono: „Wir wären auf jeden Fall wieder dabei!“