Die Umstellung auf elektrische Systeme in Wohngebäuden, kommerziellen Immobilien und städtischen Einrichtungen bildet das Fundament für eine nachhaltige Energiezukunft, sei es in der Energieversorgung oder im Energiemanagement. Dieses Konzept wird durch die Light + Building Messe mit ihrem Leitspruch „Be electrified“ hervorgehoben, was die essenzielle Rolle der Elektrifizierung betont.

Die Messe, die als führende Veranstaltung in ihrem Bereich gilt, vertieft dieses Thema in den drei Bereichen – Nachhaltigkeit, Vernetzung sowie das Zusammenspiel von Arbeit und Wohnen.

Auch unser Ansprechpartner Herr Andreas Dohrmann von der ReSus Consult, würde sich sehr über ein Treffen mit Ihnen vor Ort freuen. Er wird Ihnen am 05. oder 06. März auf der Messe zur Verfügung stehen. Sie erreichen Herrn Dohrmann unter der E-Mail-Adresse Dohrmann(at)resus-consult.de oder unter der Telefonnummer 0151.23471397.

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!

Autor

Andreas Dohrmann

Andreas Dohrmann ist seit über 40 Jahren in der SHK-Branche tätig. Bevor er als Partner im Jahr 2020 bei ReSus Consult einstieg, war er viele Jahre bei den Marktführern der SHK Gebäudetechnik (Großhandel & Fachhandel) in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.