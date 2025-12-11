Im Wohnungsbau wie auch bei Modernisierungsprojekten erwarten Bauherren und Bauträger eine hochwertige Ausstattung zu attraktiven Konditionen - und eine kompetente Beratung, die verschiedene Wohnkonzepte bedient. GROHE Cubeo macht es dem SHK-Handwerk leicht, diese Herausforderung zu bewältigen: Die Armaturenlinie fügt sich durch ihr Soft-Square-Design in fast jedes Bad ein. Außerdem überzeugt sie mit Premiumqualität und einem attraktiven Preis. So vereinfacht GROHE Cubeo dem Fachhandwerk Produktauswahl und Kundenberatung erheblich - Fehlgriff ausgeschlossen.

„Mit GROHE Cubeo bieten wir modernes und vielseitiges Design in höchster Qualität für jedes Bad,“ sagt Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA. „Die Armaturenlinie steht für die perfekte Vereinigung von Stil und Funktionalität. Sie zeigt, dass Kosteneffizienz und eine hochwertige Gestaltung nicht in Widerspruch stehen.“

Vielseitiges Design in bewährter Qualität

GROHE Cubeo Armaturen bestechen durch minimalistische Geometrie und klare Linienführung. Mit ihren charakteristisch abgerundeten Kanten harmonieren sie mit verschiedenen Einrichtungsstilen von modern bis zeitlos-klassisch. Die Armaturenlinie ist in den Größen S, M, L und XL für den Waschtisch sowie für Brause, Wanne und Bidet erhältlich. Mit klassischem Chrom und dem zeitlos-modernen Matt Black stehen zwei Oberflächenvarianten zur Wahl.

Die GROHE SilkMove Kartusche mit zwei Scheiben aus einer weltraumerprobten Keramiklegierung trägt zur langen Lebensdauer bei. Sie garantiert auch nach jahrelangem Gebrauch eine seidenweiche Einstellung von Wassermenge und -temperatur; diese langlebige Qualität minimiert Reklamationen und Service-Einsätze. Die energie- und wassersparende EcoJoy Technologie senkt außerdem die Betriebskosten und schont die Umwelt.

Perfect-Match-Philosophie erleichtert die Badgestaltung

Die Armaturenlinie harmoniert im Sinne der Perfect-Match-Philosophie mit GROHE Produkten etwa aus den Keramiklinien Euro Keramik und Bau Keramik sowie mit dem GROHE Tempesta Duschsystem. Das Fachhandwerk kann Kund:innen dadurch ganz einfach ein stimmiges Gesamtkonzept aus einer Hand anbieten. Die garantierte Harmonie im Gesamtbild macht eine aufwändige Abstimmung verschiedener Hersteller überflüssig und schafft Beratungssicherheit. Das durchgängige Design vom Waschtisch bis zur Dusche überzeugt Auftraggeber:innen und steigert die Kundenzufriedenheit. Armaturen, Keramiken und weitere passende Produkte aus einer Hand verkürzen zudem zugunsten einer schnelleren Abwicklung Beschaffungswege und Lieferzeiten.

Für das Fachhandwerk bedeutet GROHE Cubeo: Weniger Aufwand bei der Planung, mehr Sicherheit in der Beratung, weniger Reklamationen und Service-Einsätze - und zufriedenere Kund:innen.