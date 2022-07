Planer, Architekten und SHK-Fachhandwerker finden das komplette Produktportfolio des Systemexperten Buderus wieder in einem neuen Katalog. Der Buderus Katalog 2022 stellt mit Neuheiten im Segment Wärmepumpen und hybridfähigen Gas-Brennwertgeräten CO2-Reduktion und Klimaneutralität in den Mittelpunkt. Die aktuelle Ausgabe wurde klimaneutral gedruckt. Sie ging Ende Mai an die Fachpartner. Alle sieben Katalogteile sind in Kürze auch digital verfügbar.

Infos für starke Partner

Mit übersichtlich aufbereiteten, innovativen Systemlösungen und Dienstleistungen unterstützt Buderus seine SHK-Partner: Die Ausgabe 2022 kommt als Set im praktischen Schuber und ist wie gewohnt in einzelne Katalogteile thematisch gegliedert. Eine separate Broschüre informiert über die Neuheiten wie die Split-Wärmepumpe Logatherm WLW166i für den monoenergetischen oder bivalenten Betrieb.

Der Katalog liefert auch alle Informationen zu den weiterentwickelten Wärmeerzeugern, beispielsweise zu den neuen Generationen der Gas-Brennwertgeräte Logamax plus GB172i, GB182i und GB192i. Diese sind – wie nahezu alle in der Ausgabe 2022 vorgestellten Gas-Wärmeerzeuger – für den Einsatz mit 20 Prozent Wasserstoff-Beimischung vom DVGW zertifiziert und lassen sich jederzeit effizient und schnell zum Hybridsystem mit Wärmepumpe erweitern. Wer Produkte und Wissenswertes zu Themen wie Konnektivität, Regelung oder bestimmtes Zubehör sucht, wird im neuen Buderus Katalog ebenfalls schnell fündig.

Selbstverständlich digital und gedruckt

Fachkunden können nach dem Login auf fachkunden.buderus.de eine digitale Version als PDF-Dokument oder e-Paper abrufen – praktisch für den mobilen Zugriff auf die Buderus Produkte von unterwegs. Dazu eignet sich auch die in Kürze erhältliche App Buderus ProCatalog für Android- oder Apple-Geräte. Weiterhin kann jeder Kunde selbst entscheiden, ob er auch die klimaneutral gedruckte Version bekommen möchte.