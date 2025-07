Seit drei Jahrzehnten prägt KERMI mit seinen Designs den Badheizkörper-Markt: Vor 30 Jahren hat das Unternehmen mit dem Credo seinen ersten Badheizkörper vorgestellt und seitdem stetig weiter an neuen Modellen und praktischen Accessoires gearbeitet. So bietet das Sortiment heute eine Vielfalt an Formen, Farben und Funktionen für unterschiedlichste bauliche Anforderungen und optische Wünsche.

Bereits 1967 begann das Plattlinger Unternehmen KERMI mit der Produktion von Flachheizkörpern und machte sich hier mit Innovationen wie dem NT 2000 und der Ventiltechnik einen Namen. Passend zu den Anforderungen des Marktes entwickelte KERMI mit dem Profil Bad ein Modell, das durch eine vertikale Ausrichtung und eine Handtuchstange speziell für die Nutzung im Bad angepasst war, und brachte später durch den Einsatz der x2-Technologie den ersten wirklichen Energiesparheizkörper auf den Markt.

Badheizkörper-Geschichte 1994 bis heute

Aufbauend auf dieser Kompetenz fiel der eigentliche Startschuss für das Badheizkörper-Segment 1994: Mit dem Credo präsentierte KERMI ein zeitloses, funktionales Design mit Rundrohren, in das sich Handtücher bequem einlegen lassen und das mittlerweile als Klassiker in der Formgebung gilt. Seitdem hat sich das Sortiment von KERMI stetig weiterentwickelt. Immer neue Formen und eine breite Auswahl an Farben kamen hinzu, um steigenden Ansprüchen an die optische Gestaltung und den Komfort gerecht zu werden. Derzeit besonders gefragt sind beispielsweise Bad- und Wohnheizkörper mit flächiger Optik. Hier bietet die Produktpalette verschiedene Modelle und wurde durch Ineo und den neuen Tano noch einmal erweitert.

Auch der Credo hat im Laufe der Zeit sein Gesicht verändert: Die Modelle Credo Half round und Credo Half flat interpretieren die charakteristische Form des ursprünglichen Credo neu und verleihen dem Klassiker damit einen modernen Look.

Erster KERMI Badheizkörper Credo 1994 (Bild links, hier Modell Credo-V) - und seine optischen Neuinterpretation Credo Half flat (Bild Mitte) und Credo Half round (Bild rechts) heute:

Anfang der 90er Jahre markiert das erste Credo-Modell den Start von KERMIs Erfolgsgeschichte im Bereich Bad- und Wohnheizkörper. Sein Querrohr-Design hat sich mittlerweile zum Klassiker in der Formgebung bei Badheizkörpern entwickelt. (Bild links)

Rechts- oder linksseitig offene Neuinterpretationen des ursprünglichen Credo-Designs machen den Klassiker auch heute noch zu einem optischen Highlight im Raum. So sorgen die flache Form der Heizrohre sowie eine optionale Handtuchablage aus Holz beim Credo Half flat für einen modernen Look und zusätzlichen Komfort. (Bild Mitte)

Der Credo Half round hingegen bietet vielfältige, individuelle Gestaltungsvarianten durch ein horizontales Designelement, erhältlich aus Stahl in Wunschfarbe oder aus unterschiedlichen Echthölzern, sowie eine optionale Handtuchscheibe aus Metall. Sie kann ebenfalls in verschiedenen Tönen bestellt und variabel angebracht werden. (Bild rechts) Bilder: Kermi GmbH

Vielfalt im Sortiment - passend für jeden Anspruch

Die vielfältigen Bad- und Wohnheizkörper im heutigen Sortiment von KERMI machen aber schon lange nicht mehr nur im Bad eine gute Figur.

Mit ihrem eleganten Design, ihrer hohen Energieeffizienz und praktischen Accessoires bringen sie stilvoll behagliche Wohlfühlwärme in jeden Raum - egal, ob Küche, Wohn- oder Schlafzimmer. Dank einer breiten Auswahl an Elektrovarianten und Modellen mit Elektrozusatz ist das auch unabhängig von der Zentralheizung möglich. Spezielle Renovierungslösungen, die durch übereinstimmende Nabenstände optimal zum einfachen 1:1-Austausch alter Radiatoren geeignet sind, runden das Angebot ab.

Aktion für Kunden zum Jubiläum

Die Erfolgsgeschichte seiner Badheizkörper feiert KERMI durch die Aktion „Spar dir den Farbaufschlag“ auch mit seinen Kunden: Anlässlich des Jubiläums sind farbige Modelle der Serien Credo Half flat, Casteo und Tabeo von Mai einschließlich Dezember 2025 ohne Aufpreis verfügbar. Mehr Informationen zur Jubiläumsaktion gibt es unter www.kermi.com/de/de/raumklima/30-jahre-badheizkoerper oder über die KERMI Raumklima Social-Media-Kanäle.