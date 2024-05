Nachhaltiges Sanieren, CO 2 -freundliche Wohnraumentwicklung und Technik-Inves­titionen, die sich möglichst wenig nachtei­lig auf die umlagefähigen Betriebskosten für die Mieter auswirken, müssen in Bezug auf Kalkschutzmaßnahmen keinen Ziel­konflikt darstellen. Moderne chemiefreie Kalkschutzverfahren bieten den Vorteil, dass die Kalkschutzwirksamkeit ohne Be­triebsmittel erzielt wird. Anders als bei Ent­härtungsanlagen ist keine Zugabe von Salz oder weiteren Dosiermitteln erforderlich, daraus ergeben sich betriebswirtschaftli­che Pluspunkte: Neben dem Einsparpoten­tial für Einkauf und Logistik erheblicher Salzmengen entfallen auch der Lager- und Betreuungssaufwand durch technisches Personal. Unabhängig vom Wasserver­brauch und der Wasserhärte am jeweiligen Standort bietet zum Beispiel der Hersteller Watercryst Wassertechnik mit der Geräte­serie Biocat zuverlässigen Schutz vor Kalk­steinbildung. Erst nach fünf Jahren ist der Austausch des Granulates erforderlich. Bei diesem Verfahren kommt das Trinkwasser innerhalb der Kalkschutzanlage mit einem Katalysator-Granulat in Kontakt, das be­wirkt, dass sich aus den im Wasser gelös­ten Härtebildnern (Calcium- und Carboba- tionen) gezielt kleinste Kalkkristalle bilden, die bei jeder Wasserentnahme aus dem Rohrleitungssystem ausgespült werden, ohne dass diese an Oberflächen innerhalb der Trinkwasserinstallation haften bleiben und Kalkablagerungen hervorrufen.

Wohnpark Borstei in München

Die Borstei ist eine denkmalgeschützte Wohnsiedlung im Münchener Stadtteil Moosach mit 70.000 Quadratmetern Wohn­fläche. 77 Häuser mit 773 Wohnungen, 73 Gewerberäumen, 14 Einzelhandelsgeschäf­ten, zwei Kindergärten, neuen Brunnen und einem Cafe machen die historische Siedlung zu einem vielfältigen und modernem Stadt­quartier, in dem knapp 2000 Nutzer mit Warmwasser versorgt werden. Bereits seit 2011 schützt eine Biocat KS 5D Kalkschutz­anlage die zentrale Warmwasseraufberei­tung der Borstei, nachdem zuvor immer wie­der Störungen in der Betriebstechnik aufgetreten waren, die hohe Kosten für den Betreiber der Trinkwasserinstallationen ver­ursacht hatten. Robert Fabian, technischer Projektmanager für die Borstei Verwaltung, sagt zurückblickend: „Kalkablagerungen in den Rohrleitungen und auf den Wärmetau­schern hatten früher wiederholt zu Quer­schnittsverengungen und Beeinträchtigun­gen in der Warmwasserversorgung geführt. Nachdem wir die Kalkschutzanlage im Kalt­wasserzulauf zum Warmwasserbereiter in­stalliert hatten, erfolgte die erste Sichtprü­fung zuvor definierter Rohrstücke nach sechs Monaten Betrieb. Parallel wurden Rohrprüfstücke ohne Biocat demontiert, um den direkten Vergleich der Wirksamkeit sichtbar zu machen. Das Ergebnis war wirk­lich beeindruckend“, so Robert Fabian.

Quelle: ModernisierungsMagazin 4/2024