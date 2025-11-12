12.11.2025  Pressemeldung Alle News von WDV Molliné

Molliné liefert Spitzenqualität, die ZÄHLT! „Made in Germany“

Die Produktion von Messtechnik in Deutschland steht für höchste Qualität und Genauigkeit. Strenge Kontrollen, moderne Technologien und jahrzehntelange Erfahrung sorgen für langlebige und zuverlässige Produkte, die den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

Präzision und Langlebigkeit als Standard
Deutsche Messtechnik bietet höhere Messgenauigkeit, eine robuste Bauweise und eine verlängerte Lebensdauer. Während günstigere Alternativen oft kürzer halten und weniger Garantie bieten, setzen wir auf Qualität, die sich auszahlt. Unsere „Blauen“ Messtechnik-Produkte haben eine 5-jährige Garantie – weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen und am Markt üblichen zwei Jahre.

Persönlicher Service aus Deutschland
Unser Hauptsitz in Stuttgart ist das Herzstück unseres Unternehmens: Hier werden Ihre Abrechnungen erstellt und unser Expertenteam steht Ihnen mit Fachwissen zur Seite. Anders als viele Wettbewerber betreiben wir kein Service-Center im Ausland – Sie erhalten persönliche Beratung direkt aus Deutschland.

Fazit: Made in Germany zahlt sich aus
Wer auf deutsche Qualität setzt, investiert in Langlebigkeit, hohe Messgenauigkeit und exzellenten Service.
Messtechnik „Made in Germany“ bietet verlässliche Messgenauigkeit und einen starken Partner – direkt aus Stuttgart mit persönlichem Kundenservice.

WDV Molliné GmbH
WDV Molliné GmbH
Kupferstraße 40-46
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon:  +49 0 711 35 16 95-20
www.molline.de
