Der neue Hargassner Messestand trägt der zukünftigen strategischen Ausrichtung als Komplettanbieter für erneuerbare Wärme Rechnung. Als Highlight in der Halle 20 entdeckt man auf 400 Quadratmetern nachhaltige Holzzentralheizungen vom Pelletkessel bis zur Visualisierung einer Industrieheizanlage. Zusätzlich findet man hochwertige thermische Solarkollektoren und die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Airflow M, die kürzlich mit dem Plus X Innovations-Award ausgezeichnet wurde. Erneut ist es die umfassendste Technologie-Schau, die Hargassner auf einer Messe zeigt.

Noch bessere Produktpräsentation

Die Besucher informieren sich über maßgeschneiderte Heizungen im Leistungsbereich von 6 bis 2.500 kW. Das bestens vorbereitete Hargassner Vertriebsteam steht für alle Fragen bereit. Networking und Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen inklusive.

Präsentiert werden Pelletheizungen von 6 bis 330 kW, Stückholz- und Kombikessel von 17 bis 60 kW, Hackgutanlagen von 20 bis 330 kW, thermische Solaranlagen und sämtliches Zubehör bis hin zu Warmwasser- und Pufferspeicher.

Innovative Lösungen

Am Stand warten auch die im Jahr 2024 eingeführten Innovationen: So der neue Hargassner Nano-PK 38-65 Pelletkessel für mittlere Leistungswerte von 38 bis 65 kW. Dieser bringt die moderne Nano-Pellet-Technologie in den Gewerbebereich, Wohnbau und in öffentliche Gebäude. Einzigartig ist auch der kompakte Kombikessel Smart-Duo 17-30. Er besitzt eine 2-Zonen-Brennkammer für Pellets und Scheitholz.

Großanlagen mit eigenem Schwerpunkt

Heuer erstmals auf der WeBuild ein Schwerpunkt zur Industrieheizung mit eigener zusätzlicher 60 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche direkt neben dem Hauptmessestand. Interessant für Gewerbe, Hotellerie, Landwirtschaft und Kommunen. Dort informiert das Hargassner Industry Team gezielt über die starken ECO-HK Hackschnitzelkessel oder die mächtigen Powerpakete MAGNO für großen bis größten Wärmebedarf bis 2,5 MW oder in Kaskade sogar bis 10 MW – zum Beispiel für Großanlagen in Containern, Kaskadenlösungen, Projekte für Nah- oder Fernwärme oder für kraftvolle Trocknungsanlagen für Heu und Futtermittel für die Landwirtschaft.

Individuelle Lagerraumsysteme

Es gibt eine Vielzahl von Pelletslager-Systemen, Hackgut-Austragungen in unterschiedlichen Größen sowie verschiedene Befüllsysteme. Für Gebäude ohne Platz für einen Pellets-Lagerraum ist das wartungsfreie Gerätehaus „HighLine“ eine ideale Lösung. Dieses bietet Hargassner gemeinsam mit dem Partner „Biohort“ an. Es ermöglicht die witterungsgeschützte Lagerung im Garten.

Plus X Award für Airflow-M

Die im Vorjahr eingeführte Luft-Wasser-Wärmepumpe „Airflow-M“ von 5 bis 20 kW erhielt mittlerweile den Plus X Innovationspreis. Sie eignet sich für Ein- und Zweifamilienhäuser wie auch für Sanierungsprojekte. Sie heizt oder kühlt nach Wunsch und erreicht hocheffiziente Leistungszahlen.

Als Monoblock-Wärmepumpe liegt das Herzstück der Technologie – der Kältekreislauf – in der Außeneinheit. Das vereinfacht die Montage und erspart einen zusätzlichen Kältetechniker. Die Auswahl der drei unterschiedlichen Inneneinheiten Basic, Style und Comfort ermöglicht eine schnelle Anpassung an den individuellen Anwendungsfall. Messebesucher lassen sich die einfache Installation und die hochmoderne Steuerung auf der WeBuild direkt am Stand vorstellen.

Besuchen Sie Hargassner:

WeBuild – Energiesparmesse Wels

Wann: 7. – 9. März 2025, 5- 7.3. SHK Fachtage.

Wo: Welser Messe

Halle 20, Stand D70

Mehr dazu: www.hargassner.com