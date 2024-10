Häufig fehlt es den Personalabteilungen an Ressourcen, um den Aufwand zu leisten, der notwendig ist, um die passenden Leute für eine Stelle in der SHK-Branche zu finden. Eine auf den SHK- und Gebäudetechnik spezialisierte Personalabteilung kann eine hilfreiche Unterstützung im Recruitingprozess sein.

Welche Vorteile hat die Zusammenarbeit mit einer spezialisieren Personalberatung im Bereich SHK Gebäudetechnik?

Die enge Zusammenarbeit mit einer spezialisierten Personalabteilung liegt auf der Hand. Eine spezialisierte Personalberatung im SHK hat ausgewiesene Expert:innen in den eigenen Reihen, die über viele Jahre Erfahrung in der Branche verfügen. Neben der Erfahrung haben sie meist selbst Führungserfahrung und ein breites Netzwerk und darüber hinaus kommen folgende Vorteile zum Tragen:

Ausgewiesenes Branchen Know-how

Gezielte Ansprache von Fach- und Führungskräften

Executive und Direct Search

Zugriff auf High Professionals sowie Talents

Hohe Besetzungsquote

Erfolgsabhängige Honorarvereinbarung

Wunschpersonen können neutral und diskret angesprochen werden

Medienkompetenz

Einen fixen Ansprechpartner für den gesamten Beratungsprozess

Zugriff auf unser breites und spezialisiertes Netzwerk

Methodenkompetenz

Risikominimierung von Fehlbesetzungen

Beratung bis hin zur Einstellung

Unterstützung in der On-Boarding-Phase

Auf Wunsch personaldiagnostische Maßnahmen zur besseren Identifizierung von Kandidaten

Gerade in den Bereichen SHK Gebäudetechnik sind die Anforderungen an Mitarbeiter und die Prozesse sehr individuell und viele fachliche und kundenspezifische Facetten müssen in Einklang gebracht werden. ReSus Consult ist einer der führenden Personalberatungen im SHK Bereich und bietet fundierte Unterstützung.

Der Mix aus erfahrenen Mitarbeitern und jungen Talenten ist gefragt

Wenn man sich eine Teamzusammensetzung wünschen dürfte, wäre es sicherlich der ausgewogene Mix aus jungen und erfahrenen Mitarbeitern, der ein Unternehmen zielführend nach vorne bringen kann. Junge Talente bringen Energie, eine gewisse Art von Unbekümmertheit und neue Methoden mit ins Unternehmen. Erfahrene Mitarbeiter strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, insbesondere in Drucksituationen können sie auf ihre Erfahrung setzen. Beide Seiten lernen voneinander und können so das Unternehmen weiterentwickeln.

Zu schnelle Reduzierung des Bewerberkreises nicht immer zielführend!

Immer wieder erleben wir es bei ReSus Consult, dass der Kandidatenkreis zu rasch eingegrenzt wird. Sicherlich sollte die Qualifikation ein wichtiges Entscheidungskriterium sein, doch auch die Persönlichkeit des Bewerbers sollte ein wichtiger Faktor sein. Fehlende Berufserfahrung kann kurzfristig meist kompensiert werden, eine verantwortliche Persönlichkeit hingegen nicht.

Schneller und sorgfältiger Umsetzungsprozess

Die sorgfältige Vorbereitung und Bewertung der potenziellen Kandidaten ist sehr wichtig. Wir bei ReSus nehmen uns viel Zeit für Gespräche und die finale Bewertung. Ist der Bewerbungsprozess mit dem Unternehmen erst einmal gestartet, erwarten die Kandidaten einen reibungslosen Ablauf sowie eine zügige Kommunikation. Als externe Personalberatung sind wir eng am Kunden und Unternehmen und können gezielt unterstützen.

Autor

Andreas Dohrmann ist seit über 40 Jahren in der SHK-Branche tätig. Bevor er als Partner im Jahr 2020 bei ReSus Consult einstieg, war er viele Jahre bei den Marktführern der SHK Gebäudetechnik (Großhandel & Fachhandel) in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.