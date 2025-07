Uponor Smatrix Pulse verbindet intelligente Raumtemperaturregelung mit höchstem Komfort. Basierend auf einem von Uponor entwickelten intelligenten Algorithmus bietet Smatrix Pulse eine automatische Ausgleichsfunktion, die sich den täglichen Routinen anpasst und das System automatisch optimiert, um Komfort und Energieeffizienz zu gewährleisten. Die Installation ist einfach und interaktiv über die Smatrix Pulse App, die einen Schritt-für-Schritt-Einrichtungsassistenten bietet. Die App ist sowohl mit iOS1 als auch mit Android kompatibel und kann einfach in den App-Stores heruntergeladen werden.

Mehr als nur Temperaturregelung

Die neuen Uponor Smatrix Thermostate sind ideal für alle Gebäudearten, insbesondere für Mietwohnungen und Neubauten. Sie vereinen schlankes, modernes Design mit Funktionen wie einem kapazitiven Touch-Interface und integrierter Feuchtigkeitserfassung. Die Thermostate sind sowohl als kabelgebundene (T-247) als auch als kabellose (T-267) Modelle erhältlich und sind vollständig kompatibel mit bestehenden und früheren Uponor Smatrix Systemen, was eine einfache und nahtlose Aufrüstung ermöglicht. Uponor Smatrix wurde sowohl für Fachpartner als auch für Hausbesitzer entwickelt und bietet einen intelligenteren Weg zur Steuerung von Raumkomfort und Energieeffizienz.

„Mit den neuen Uponor Smatrix Thermostaten haben wir unser Portfolio intelligenter Raumtemperaturregler um Varianten erweitert, die der wachsenden Nachfrage nach ästhetisch ansprechenden und dennoch langlebigen Steuerungseinheiten für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern oder Mietwohnungen gerecht werden“, sagt Charlotta Persfell, Chief Marketing Officer, GF Building Flow Solutions. „Uponor Smatrix Pulse verbindet unsere Expertise in Regelsystemen für den effizienten Betrieb von Fußbodenheizungen und -kühlungen mit unserem Engagement für mehr Komfort und Nachhaltigkeit in Gebäuden. Die neuen Thermostate sind sowohl für Fachpartner als auch für Endnutzer geeignet und bieten volle Kompatibilität mit aktuellen und früheren Smatrix Systemen, so dass bereits installierte Systeme mühelos aufgerüstet werden können.“

Komfortables Klima und Energieeffizienz für Neubau und Renovierung

Uponor Smatrix Pulse ist eine Lösung für jedes Bauvorhaben, ob Neubau oder Renovierung. Erhältlich in zwei Versionen, können die neuen Uponor Smatrix Thermostate kabelgebunden (Base) oder kabellos (Wave) installiert werden, um verschiedenen Installationspräferenzen gerecht zu werden. Völlig geräuschlos im Betrieb, sorgen sie mit einem Schlafmodus für störungsfreien Komfort in allen Räumen. Sie sind mit einem eingebauten Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit (RH) ausgestattet, um ein optimales Feuchtigkeitsmanagement bei Kühlanwendungen zu erreichen. Die Thermostate sind mit dem gesamten Uponor Smatrix Portfolio kompatibel, das für langfristige Zuverlässigkeit und einfache Aufrüstung ausgelegt ist.

Smatrix Thermostate T-247 (kabelgebunden) und T-267 (kabellos):

Modernes minimalistisches Design (86 x 86 x 21 mm)

Langlebig, besonders geeignet für intensive Nutzung (Mietwohnungen, Mehrfamilienhäuser)

Kapazitive Touch-Oberfläche für eine einfache Reinigung der Thermostatvorderseite

Erhältlich in kabelgebundener und kabelloser Ausführung, daher für verschiedene Installationspräferenzen geeignet

Schnelle Einrichtung mit vertrauter Montage- und Menüstruktur

Ausgestattet mit einem eingebauten Sensor für die relative Luftfeuchtigkeit (RH) (wichtig für die Bodenkühlung)

Kompatibel mit dem gesamten Uponor Smatrix Sortiment

