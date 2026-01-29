DOYMA und ACO – Experten für Dichtungssysteme und Entwässerung – bündeln ihre Kompetenzen zu einer intelligenten, praxisnahen Komplettlösung für die Wärmepumpen-Installation. Das flexibel anpassbare Wärmepumpenfundament von ACO bildet die stabile Basis. In Kombination mit den anschlussfertigen DOYMAfix®-Hauseinführungssystemen mit integrierter Verrohrung und sicherem Kondensatableitungsschutz ist ein langlebiger und störungsfreier Betrieb gewährleistet. Das spart Zeit und sorgt für einen schnellen und sicheren Installationsprozess – ein echter Vorteil für SHK, GaLaBau und Bauherren.

