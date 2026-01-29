29.01.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA: Mehr Effizienz bei der Wärmepumpen-Installation!

DOYMA und ACO – Experten für Dichtungssysteme und Entwässerung – bündeln ihre Kompetenzen zu einer intelligenten, praxisnahen Komplettlösung für die Wärmepumpen-Installation. Das flexibel anpassbare Wärmepumpenfundament von ACO bildet die stabile Basis. In Kombination mit den anschlussfertigen DOYMAfix®-Hauseinführungssystemen mit integrierter Verrohrung und sicherem Kondensatableitungsschutz ist ein langlebiger und störungsfreier Betrieb gewährleistet. Das spart Zeit und sorgt für einen schnellen und sicheren Installationsprozess – ein echter Vorteil für SHK, GaLaBau und Bauherren.

Zur Komplettlösung

DOYMA GmbH & Co
DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
